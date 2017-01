Sergio Conceição blijft een driftkikker: “Je hebt geen kloten!”

?? "Tricheur va !" ?? "T'as pas de couilles toi !" L'échange du week-end entre @CoachDupraz et Sérgio Conceição ?? pic.twitter.com/nuUigeO2Bj

Sérgio Conceição stond als voetballer al bekend als een driftkikker, en dat is er niet op verbeterd nu de voormalige Standardspeler trainer is. De Portugees is tegenwoordig aan de slag bij de Franse eersteklasser Nantes, en tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Toulouse ging Conceição de strijd aan met zijn collega Pascal Dupraz.

Dupraz wond zich danig op over een “ingebeelde” fout die tegen zijn ploeg werd gefloten, en schreeuwde dat zijn collega “zijn mond moest houden”, want hij “wist dat er niets aan de hand was”. Dat beviel Conceição niet, en de Portugees probeerde de confrontatie met Dupraz aan te gaan. De vierde scheidsrechter kwam tussen en probeerde de gemoederen te bedaren, maar niet voordat Conceição Dupraz had toegeschreeuwd dat hij “geen kloten had”.

: het Nantes van Conceição won met de wedstrijd uiteindelijk met 0-1 dankzij een doelpunt van Emiliano Sala. Het is pas de derde zege van het seizoen voor Nantes, dat zichzelf zo wat ademruimte verschaft in de degradatiestrijd. Anderlecht-huurling Dodi Lukebakio viel een half uur voor tijd in bij Toulouse.