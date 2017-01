Pedofiele kleuterleider 'Meester Tim' al na anderhalf jaar vrijgelaten

Brussel - Tim C. (29), de voormalige kleuterleider die in juni 2015 tot zes jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling werd veroordeeld voor het seksueel misbruik van verschillende kleuters en twee van zijn nichtjes, is twee weken geleden door de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank vrijgelaten. Dat heeft Belga vernomen in gerechtskringen en wordt bevestigd door het Antwerpse parket. Aan de vrijlating zijn wel verschillende voorwaarden verbonden.

Tim C. ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider maar begon zich al snel aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen. Dat misbruik bleef lang onopgemerkt tot in het begin van het daaropvolgende schooljaar, 2011-2012, de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht indienden bij het Brusselse gerecht. De schooldirectie werd op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen.

De man bleef echter op vrije voeten en het duurde maanden voor hij zelfs maar ondervraagd werd. Zelfs toen er nieuwe slachtoffers opdoken en uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde, vond de onderzoeksrechter het niet nodig de man aan te houden. Pas toen in de zomer van 2014 aan het licht kwam dat hij zich ook aan twee dochtertjes van zijn broer vergreep, werd Tim C. door een andere onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Op 26 juni 2015 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank C. tot een celstraf van zes jaar en stelde hem voor vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Die liet de man begin januari al vrij. C. moet zich wel laten behandelen voor zijn problematiek, mag zijn slachtoffers en hun familie niet lastigvallen en mag zich niet ophouden op plaatsen waar veel minderjarigen komen.