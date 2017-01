Opgelet: deze 10 zaken zijn anders in het wielerjaar 2017

Vannacht is het zover: met de eerste WordTour-wedstrijd Down Under wordt het wielerjaar 2017 officieel op gang geschoten. Maar opgelet, want in 2017 zijn er weer heel wat zaken veranderd.

1. Het peloton ziet er weer helemaal anders uit

Elk seizoen is het in de eerste koersen even wennen: welke renner rijdt daar nu op kop? Welke ploeg rijdt nu weer in die kleuren? En voor welke ploegmaat trekt hij eigenlijk in de aanval? In 2017 wordt het nog wat ingewikkelder dan de voorbije jaren.

Eerst en vooral zijn er de nieuwe ploegen. Door het wegvallen van Tinkoff en IAM en de overname van Lampre-Merida staan er plots met Bora-Hansgrohe, Bahrein-Merida en UAE Abu Dhabi drie nieuwe ploegen aan de start met een onuitgegeven outfit. En om het nog wat moeilijker te maken doken er ook nieuwe sponsors op en wisselden enkele sponsors van ploeg, waardoor we nu plots spreken Team Sunweb, Katusha-Alpecin en Orica-Scott. En dan zijn er elk jaar de nieuwe shirts, al dan niet ingegeven uit commercieel oogpunt. Deze keer zal er opvallend veel rood te zien zijn, al blijft zwart ook nog populair en zijn er ploegen als Quick-Step Floors die toch voor een opvallend herkenbare outfit kozen.

Ten slotte was het dit jaar een (voor de koers) opvallend woelige transferperiode. Trek-Segafredo onderging een ware metamorfose na het wegvallen van uithangbord Fabian Cancellara, één van de vele toppers die in 2016 op pensioen gingen, en zo zijn Alberto Contador en John Degenkolb plots ploegmaats van Jasper Stuyven. En om nog maar te zwijgen van de nieuwe ploeg rond wereldkampioen Peter Sagan

2. Eindelijk opwaardering van klassiekers

Vanaf nu zal de UCI de WorldTour-punten van alle renners van een ploeg in rekening brengen. De voorbije jaren werden alleen de resultaten/punten van de vijf beste renners per ploeg opgeteld. Een goede zaak voor de sterkere ploegen in de breedte zoals QuickStep, minder goed nieuws voor teams die vooral van enkele renners afhangen zoals het Bora-Hansgrohe van Sagan.

Het aantal punten dat te verdienen valt per koers, hangt af van het statuut van die wedstrijd. De Tour de France blijft ook in 2017 de belangrijkste race van het jaar. Daarin vallen maar liefst 1000 punten voor de eindwinnaar te verdienen. Net daarachter komen de Giro en de Vuelta (850 punten voor de winnaar). In de drie grote wielerrondes zullen ook ritzeges en het dragen van een trui (de gele, de groene en de bolletjestrui) punten opleveren. De winnaar van een klassieker als de Ronde van Vlaanderen pakt vanaf nu echter ook 500 punten (de helft van de winnaar van de Tour). Ook de andere grote wielerklassiekers en rittenkoersen als de Dauphin en de Ronde van Zwitserland staan op gelijke hoogte met de Ronde. Net daaronder staan koersen als de E3 Harelbeke, de Waalse Pijl, de Clasica San Sebastian en de Eneco Tour. De Omloop Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen hebben het laagste WorldTour-statuut. De winnaar pakt er 300 punten.

WorldTour-punten zijn belangrijk voor de volgorde van de volgwagens en voor het statuut van het team. Vorig jaar won Peter Sagan de individuele WorldTour-ranking voor Nairo Quintana en Christopher Froome. Greg Van Avermaet was op de zesde plaats de beste Belg maar aangezien de klassiekers door dit systeem worden opgewardeerd mag hij hopen op meer.

3. Enkele rittenwedstrijden werden geschrapt

Tussen Kerst en Nieuw, minder dan zes weken voor de start, meldde de Internationale Wielerunie (UCI) dat de Ronde van Qatar in 2017 niet zou plaatsvinden. Voor het wielrennen een (nieuwe) klap want na de Ronde van Picardië en het Criterium International is het al de derde rittenwedstrijd die na 2016 minstens één jaar verdwijnt. Ook de Driedaagse van West-Vlaanderen ging ter ziele en werd opgevolgd door Dwars door West-Vlaanderen ‘Johan Museeuw Classics’, een eendagswedstrijd in de Belgian Cycling Cup.

De officiële reden in Qatar - “moeilijkheden met de financiering” - klinkt niet bepaald geloofwaardig vanuit een schatrijke oliestaat. Vast staat wel dat het WK in oktober niet bepaald als een hoogvlieger ervaren werd. De lokale bevolking haalde zijn neus op voor dat hele wielercircus en klaagde vooral dat het centrum ‘The Pearl’ van hoofdstad Doha zeven dagen verkeersvrij werd gemaakt. En internationale media legden de focus op de onmenselijke hitte en de gebrekkige mensenrechten ter plaatse. Het zal de liefde voor de fiets van de eergevoelige sjeiks er niet groter op gemaakt hebben.

4. Koersen slaan nieuwe wegen in

De Ronde van Vlaanderen begint op zondag 2 april 2017 aan een nieuw hoofdstuk. Na 19 jaar werd startplaats Brugge immers ingeruild voor Antwerpen. Maar voor vele wielerfans ongetwijfeld nog belangrijker: de Muur van Geraardsbergen krijgt na vijf jaar afwezigheid opnieuw een prominente rol in het parcours. Alleen de aanloop en de eerste lus ondergaan een metamorfose, de finale vanaf de Muur met drie keer de Oude Kwaremont en een ultieme finale op de Oude Kwaremont en de Paterberg blijft wel hetzelfde. De 101e Ronde van Vlaanderen kan inderdaad een historisch nieuw begin zijn. Maar dan zullen de renners wel moeten meegaan in dat verhaal. En durven.

De Ronde is echter niet de enige koers die nieuwe wegen inslaat. De klassieker Gent-Wevelgem pakt in 2017 uit met een opvallende nieuwigheid: drie halfverharde wegen, die zich allemaal bevinden in Ploegsteert. De wedstrijd maakt met haar parcours een eerbetoon aan de 600.000 slachtoffers die in de Westhoek vielen: op die “Plugstreets” vond op kerst 1914 immers een toenadering plaats tussen de geallieerde en de Duitse troepen. In 2016 deden Dwars door het Hageland en de Schaal Sels ook al enkele halfverharde wegen aan, wat telkens voor het nodige spektakel zorgde.

Maar ook de grote rittenkoersen proberen elk jaar te verrassen met hun parcours. De honderdste Ronde van Italië belooft speciaal te worden. De jubileumeditie belooft alweer eentje voor klimmers te worden met onder meer een finish bovenop de Siciliaanse vulkaan de Etna en de Stelvio. Onderweg krijgen ex-winnaars als Coppi, Bartali, Merckx, Pantani en Nibali een eerbetoon door start- of finishplaatsen. En ook de tijdrijders komen aan hun trekken met twee chronoritten, waarvan eentje op de slotdag met start op het F1-circuit van Monza en finish aan de Duomo van Milaan. Voor de vierde maal ooit kent de Tour de France zijn Grand Départ in Duitsland. Voor het eerst in 25 jaar, sinds 1992, doet de organisatie opnieuw ook de vijf grote Franse bergstreken aan in één Tour. Na de Vogezen is het de beurt aan de Jura. Ten slotte belooft ook de Vuelta loodzwaar te worden, met negen aankomsten bergop en de mythische Angliru op de voorlaatste dag.

5. Tour de France moet de aandacht niet delen

De sportzomer van 2016 was indrukwekkend en overweldigend. In 2017 is er echter geen EK of WK voetbal en geen Olympische Spelen. De Tour de France is daardoor weer hét sportevenement tijdens de zomer. In juli zal iedereen weer naar de Franse wegen kijken, waar Chris Froome een gooi zal doen naar zijn vierde eindzege. En heel even zullen dan ook de Belgische wegen in beeld komen want Luik is op 2 juli de aankomstplaats van de tweede etappe, op 3 juli start de derde etappe in Verviers.

Het belooft overigens een atypische Tour te worden, met slechts vijf echte bergritten (waarvan drie met aankomst bergop), negen vlakke etappes, twee tijdritten en vijf geaccidenteerde ritten. “Een Tour die kan verrassen, een Tour voor durvers”, klonk het veelbelovend bij Tourbaas Christian Prudhomme.

6. Van Avermaet heeft een nieuwe status

“De man die te veel met zijn krachten woekert en daardoor telkens er net naast grijpt.” Zo kon je de oude Greg Van Avermaet met veel slechte wil omschrijven. Maar sinds 2016 is de status van de 31-jarige Waaslander totaal veranderd. Flandrien 2016, Sportman van het Jaar, de Kristallen fiets,... De ene huldiging na de andere volgde elkaar op afgelopen winter. Terecht, want na wat hij in 2016 presteerde is Greg van Avermaet één van de favorieten in élke koers waarvan hij aan de start verschijnt.

Het was dan ook een onwaarschijnlijk seizoen waarin hij van de ene stuntzege naar de andere fietste: Omloop Het Nieuwsblad, vijfde etappe en zowaar eindklassement van Tirreno-Adriatico, geel en ritwinst in de Tour en dan die gouden Olympische medaille waarmee hij een heel land in extase bracht. Voor de aardigheid én om te tonen dat hij ook na succes niet versaagdt, won hij nadien ook nog de GP Cycliste de Montréal, alweer voor wereldkampioen Peter Sagan. Wat als Van Avermaet zijn sleutelbeen niet had gebroken in de Ronde van Vlaanderen? Niemand die het antwoord kent, maar het had zijn seizoen alleen nog indrukwekkender kunnen maken. Winst in de grote klassieker, dat moet dan maar in 2017.

7. Geen bullebak meer, wel een echte prins

Oleg Tinkov trok zich in 2016 na exact tien jaar terug uit het wielrennen. Maar in die tien jaar heeft de excentrieke Russische miljardair wel zijn stempel op de koers gedrukt. Met heel wat sportieve successen (Contador, Sagan,...) maar evengoed met zijn revolutionaire ideeën, persoonlijke afrekeningen, extravagante stijl en straffe uitspraken. Terwijl het vaak allemaal zo politiek correct moet zijn in de koers, zal zijn figuur hoe dan ook gemist worden. Dat gaf zelfs Zdenek Bakala toe, zijn onzichtbare tegenpool van bij Quick-Step Floors: “In wat hij zei over de zakelijke kant van het wielrennen geef ik hem voor negentig procent gelijk. En zijn stijl? (lacht) Bij hem was de passie voor de sport zo groot dat hij zich ook met de dagelijkse leiding wilde inlaten...”

De meest kleurrijke figuur is nu ongetwijfeld de prins van Bahrein. Hamad bin Nasser was al langer een grote fan van triatlon en wielrennen en na een tochtje met Vincenzo Nibali besliste hij om een eigen wielerteam op te richten. Maar het is nu ook al uitkijken naar nieuwe uitspraken van de grote baas van Merida, Wolfgang Renner, die het op de ploegvoorstelling van Bahrein-Merida steevast had over “Francesco” Nibali. Meteen een historische lapsus in het prinselijke paleis.

8. Team Sky is zijn onaantastbaarheid kwijt

Team Sky was de voorbije jaren onaantastbaar. De ploeg nam een keihard standpunt in tégen doping, de topsportcultuur werd tot in de kleinste details verfijnd en de concurrentie leek knock-out te zijn geslagen door de handelswijze van manager Dave Brailsford. Maar één bruine envelop heeft heel dat imago gekelderd. Het gaat over de verdachte envelop die Team Sky in 2011 liet overbrengen naar de Dauphiné om eindwinnaar Bradley Wiggins te behandelen. Brailsford wilde pas tijdens een hoorzitting voor het Britse parlement zeggen dat daar een onschuldige ‘slijmverdunner’ Fluimucil in zat. Maar daarmee is de storm allesbehalve gaan liggen. Waarom wachtte hij zo lang om de inhoud van de verdachte bruine envelop openbaar te maken? Waarom wilde hij het verhaal in de doofpot stoppen? Kan Brailsford nog aanblijven als manager? Toen kopman Chris Froome de vraag kreeg of Brailsford kon aanblijven antwoordde hij dunnetjes: “Het is niet aan mij om me daar over uit te spreken.”

De zaak blijft aanslepen in de (Britse) media en de druk op het grote Sky zal in de aanloop naar de Tour de France alleen maar toenemen.

9. Ongezien veel ongeziene beelden

Parijs-Roubaix staat bij vele wielerfans nu al in opvallend rood aangeduid in zijn of haar agenda. De allerlaatste koers van Tom Boonen laat dan ook niemand onberoerd en daar spelen de media ook handig op in, waardoor er in 2017 veel ongezien beeldmateriaal te zien zal zijn. Vanaf 9 februari zendt Eén “Alles voor de koers” uit, een vijfdelige docureeks van Woestijnvis met een unieke blik achter de schermen van de Quick-Step Floors-ploeg van Patrick Lefevere in 2016. Onze man zag de reeks al in avant-première als film “One year in Blue” op de ploegvoorstelling in Kortrijk en was danig onder de indruk. “Pure koersemotie”, was zijn oordeel. Maar ook VTM blijft niet achter en niemand minder dan Koen Wauters kroop voor een nieuw programma in het wiel van Tom Boonen. Wauters wil zo “een uniek portret brengen van zowel de actieve wielrenner, alsook van de man die begint aan het leven na de koers. Samen met Tom Boonen zal ikzelf - en later ook de kijker - bevoorrechte getuige zijn van sleutelmomenten in zijn leven.” Dat belooft.

Maar het draait uiteraard niet allemaal rond Boonen. Velon werd in 2016 in het leven geroepen door elf profteams om de toekomst van het wielrennen te garanderen in het nieuwe (digitale) tijdperk. Dankzij de nieuwe GoPro-camera zagen we in 2016 al heel wat knappe onboard-camerabeelden vanop de fiets en in de volgwagens. Dit soort beelden was voorheen onontgonnen gebied en zal in 2017 nog meer (en beter) te zien zijn. Ook zullen toppers als Peter Sagan steeds meer koersdata rechtstreeks doorsturen naar de kijker, zoals hartslag, maximale snelheid en trapfrequentie.

10. En wat met de groots aangekondigde veranderingen...?

Na alweer veel te veel ongelukken in 2016 besefte iedereen dat er iets moest worden gedaan aan de veiligheid in de koers. Toch lijken de aangekondigde veranderingen vooralsnog beperkt.

De grote organisatoren ASO (oa. Tour de France), RCS (oa. Giro) en Flanders Classics (oa. Ronde van Vlaanderen) kondigden in november nog met veel bombarie aan dat er in 2017 slechts acht renners in plaats van negen in de grote ronden zouden starten en in klassiekers als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen zou het aantal van acht naar zeven per ploeg zakken. De organisatoren hoopten naar eigen zeggen twee vliegen in één klap te slaan: meer spankracht in de koers en veiliger. Maar... ze botsten op een njet van de ploegleiders en later ook van de UCI. Dus zowel in de grote rondes als in de klassiekers wijzigt er in 2017 niets, er is echter wel sprake dat er in Parijs-Nice en/of in Tirreno-Adriatico zou worden geëxperimenteerd met kleinere ploegen maar daar is (nog) geen duidelijkheid over.

Ook het aantal motorrijders in koers blijft nagenoeg ongewijzigd. In WorldTour-wedstrijden rijden dus opnieuw zo’n 60 motoren: motoren van de KBWB-jury (Koninklijke Belgische Wielrijdersbond), mobiele signaalgevers, wegpolitie, pers en motoren die bijstand verlenen aan de renners. Er zal echter meer en strenger gebruik gemaakt worden van verplichte afleidingen op plaatsen waar motorrijders niet op het parcours mogen, het zogenaamde “way-in/way-out systeem”.

En dan zijn er nog de schijfremmen. De fietsindustrie haalde een (kleine) slag thuis toen de UCi in 2017 een nieuwe testperiode aankondigde. Bij de nieuwe schijfremmen is de buitenrand van de remschijf rond en heeft het geen enkele hoek van 90 graden meer, waardoor er minder gevaar op snijverwondingen zou zijn. Concreet komt het erop neer dat elke ploeg vrij kan kiezen. Zo zal Tom Boonen in zijn laatste maanden telkens met schijfremmen aantreden.

Ziezo, nu bent u helemaal mee voor een nieuw koersjaar. "Heeren, vertrekt!", zoals Karel Van Wijnendaele zei bij de start van de allereerste Ronde van Vlaanderen...