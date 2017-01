Gent-voorzitter cynisch na gemiste transfer: “We zijn naïef geweest, maar noem hem nu geen wereldspeler”

Adrien Trebel flirtte de voorbije periode nadrukkelijk met de Buffalo’s maar verhuist dus niet naar de Ghelamco Arena, ondanks een mondelinge overeenkomst tussen AA Gent en Standard. Zondag raakte bekend dat de 25-jarige Fransman voor Anderlecht koos. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte reageert dan ook cynisch op de transfer.

“We hadden een akkoord met Standard anders zou Trebel geen medische tests bij ons afgelegd hebben”, aldus algemeen directeur Michel Louwagie. “Het was ook voor ons een volslagen verrassing dat Trebel plots naar Anderlecht ging.”

“Voetbal wordt blijkbaar niet alleen op het veld gespeeld, maar ook naast het veld”, vertelde een misnoegde voorzitter Ivan De Witte aan Stadion. “Ik denk dat we hierin wat naïef zijn geweest. Ik kom uit een andere wereld. De bedrijfswereld, waar andere wetten gelden. Maar goed, we moeten ons neerleggen bij de specifieke wetten van het voetbal. Met Kalinic hebben we andere clubs afgetroefd, nu grijpen we naast een speller. C’est la vie.”

“Zo’n voorval geeft extra adrenaline om er nog wat harder tegenaan te gaan. Dat is nu de status van AA Gent. Danku zou ik dus zeggen: we zullen er met des te meer strijdlust tegenaan gaan”, aldus nog De Witte. “Laat ons duidelijk zijn dat we niet louter financieel zijn afgetroefd. Er hebben andere overwegingen gespeeld bij de speler.”

De Witte probeert de gemiste transfer ook wat te minimaliseren: “Een paar weken gelden was Trebel nog een goede maar middelmatige speler. Een voetballer waar je voorzichtig mee moest omgaan omdat hij niet het meest gemakkelijke karakter heeft, klonk het toen. Maar nu hoor ik plots dat hij een wereldvoetballer geworden is. Laat ons de dingen toch een beetje relativeren.”

