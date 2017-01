Sluit Maradona zich binnenkort weer aan bij Napoli van Mertens?

Dertig jaar nadat hij Napoli voor het eerst de titel in de Serie A bezorgde, praat Diego Maradona met clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis over een terugkeer. Dat heeft de Argentijn zelf bekendgemaakt. Welke functie ‘Pluisje’ zou invullen bij de ploeg van Dries Mertens, is nog niet helemaal duidelijk.

“Eerst moet ik nog een oplossing vinden voor de problemen die ik hier in Italië heb, daarna pas kan ik eventueel voor Napoli gaan werken”, vertelde Maradona op een persconferentie afgelopen weekend. ‘Pluisje’ is verwikkeld in een juridisch conflict met de Italiaanse fiscus. “We moeten het goed aanpakken, want ik wil een team van winnaars. Eentje dat kan optornen tegen Juventus, Inter, Milan en AS Roma.”

Maradona was in Napels voor de dertigste verjaardag van de eerste Scudetto van de blauwhemden. Mocht de Argentijn effectief voor de Italiaanse topclub komen te werken, zal Dries Mertens dat zeker niet erg vinden. In het verleden liet Maradona al verstaan fan te zijn van onze landgenoot.