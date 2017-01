Lokeren strikt Engelse spits: “Grootste sportieve uitdaging in mijn carrière”

Lokeren heeft Gary Martin (26) aangetrokken om zijn voorhoede te versterken. De Engelsman, die tijdens de winterstage in Alicante al meetrainde met de troepen van Runar Kristinsson, zette zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar, met optie op nog een extra jaar. Dat melden de Waaslanders maandag op de clubwebsite.

Martin is een jeugdproduct van Middlesbrough, waar hij te licht werd bevonden voor het eerste elftal. Na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij het Hongaarse Ujpest trad de spits aan voor de IJslandse teams IA, KR Reykjavik en Vikingur. Bij KR Reykjavik werkte Martin samen met huidig Lokeren-coach Runar Kristinsson. Bij die club kroonde hij zich in 2013 tot topschutter van IJsland en werd hij verkozen tot beste buitenlander in de competitie. In 2016 kwam Martin terecht bij het Noorse Lillestrom, waar hij opnieuw onder Kristinsson in actie kwam.

“Dit is de grootste sportieve uitdaging van mijn carrière”, aldus Martin. “Ik hoopte al heel lang die kans te krijgen, nu wil ik die ook grijpen. Lokeren is zeker het beste team waarvoor ik tot dusver speelde. Ik besef dan ook dat ik hier niet zomaar zonder boe of ba in het eerste elftal zal worden gedropt. Maar ik zal wel vechten voor die plaats. De coach kende ik natuurlijk al, de andere jongens leerde ik op stage kennen. Ik ben iemand die me gemakkelijk aanpas en ik merk dat iedereen hier aardig overweg kan met het Engels. Ook de aanpassing aan België zal wel lukken. Ik kijk echt uit naar wedstrijden. België is een goed aangeschreven competitie, ik wil bewijzen dat ik dit niveau aankan. Ik hoor ook dat Belgische fans vrij heftig zijn. Leuk, want ik ben wat dat betreft wel wat gewoon uit mijn Engelse periode. Ik kijk er naar uit om me aan de Lokerse fans te tonen.”