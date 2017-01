De Fransman Aly Cissokho (29) zet zijn voetbalcarrière verder bij Olympiacos. De Griekse kampioen neemt de linksachter op huurbasis over van Aston Villa, zo is maandag bekendgemaakt.

Cissokho speelde dit seizoen twaalf wedstrijden voor The Villans in de Championship, maar is sinds oktober uit beeld verdwenen. In Piraeus hoopt hij op een doorstart.

De Fransman met Senegalese roots telt een cap achter zijn naam (in 2010). Hij heeft een verleden bij onder meer Porto, Lyon, Valencia en Liverpool.