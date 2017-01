Nieuwe wetgeving voor e-sigaretten: dit verandert er op 17 januari

Vanaf 17 januari geldt er nieuwe strengere wetgeving voor e-sigaretten. Zo mogen de navulflesjes niet groter dan 10 ml zijn en mogen de tanks met vloeistof geen grotere inhoud dan 2 ml hebben. Een overzicht van de nieuwe regels.

Het Koninklijk Besluit heeft als bedoeling om de verkoop van e-sigaretten aan dezelfde regels te onderwerpen als gewone sigarettenverkopers.

Zo is de online verkoop van damptoestellen en zogenaamde ‘liquids’ verboden. Als voornaamste argument hier geldt dat het bijzonder moeilijk is om online de minimumleeftijd van 16 jaar te hanteren. Ook mogen navulflesjes met ‘liquid’ geen grotere inhoud dan 10 ml hebben en zijn glazen verpakkingen uit den boze. Navulvloeistof mag dus enkel nog in plastic flesjes met kinderslot zitten.

Bovendien mag de nicotineconcentratie niet hoger dan 20 mg per milliliter zijn. Additieven zoals vitamines, cafeïne of stoffen die de damp een bepaalde kleur geven zijn ook verboden. Verder moet er op alle flesjes een waarschuwing - net zoals op sigaretten - in drie talen staan en moet er ook een bijsluiter in de verpakking zitten die op de gevaren van nicotine wijst.

Inhoud van de tanks

De tanks van e-sigaretten mogen vanaf 17 januari niet groter dan 2 ml zijn. Ook moeten ze 100% lekvrij zijn en een vorm van kinderbeveiliging hebben.

Verder is er nog onduidelijkheid over zogenaamde RDA’s of ‘drippers’. Dit zijn geavanceerde toestellen die de gebruiker zelf bouwt, zonder tank. Daar moet je de vloeistof direct op een spoeltje en iedere keer bijvullen nadat je geinhaleerd hebt. Gezien deze geen tank hebben maar wel kunnen lekken - als je te veel vloeistof druppelt - is het niet duidelijk of deze nog toegelaten zijn onder de nieuwe wetgeving.

Protest

Vorig weekend protesteerden nog een zestigtal dampers voor het huis van Federaal Minister Maggie De Block. “Door de strengere wetgeving is de kans groot dat dampers terug zullen beginnen roken en dat mensen die roken moeilijker de weg naar dampen vinden. Terwijl dampen net de beste manier is om te stoppen met roken”, stelde initiatiefnemer Koen Grieten.

De Belgische Damp Bond heeft maandag meteen een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State tegen de nieuwe wetgeving. De vereniging vreest dat “dampers” daardoor opnieuw naar de ongezondere normale sigaret zullen grijpen.