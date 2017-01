Dante Rigo (18) tekent tot 2019 bij PSV

Dante Rigo, een 18-jarige Belgische middenvelder, heeft een contract tot de zomer van 2019 (met een jaar optie) ondertekend bij PSV. Dat bevestigt de Nederlandse topclub maandag op zijn website.

Rigo speelt al sinds 2007 voor de club uit Eindhoven, die hem wegkaapte bij Lierse. In 2015 haalde hij met de Belgische U17 brons op het WK in Chili. In datzelfde jaar tekende Rigo zijn eerste PSV-contract.

De Belgische belofte was in de eerste seizoenshelft één van de leiders bij het U19-elftal van PSV dat zich als groepswinnaar plaatste voor de knock-outfase van de UEFA Youth League. Ook debuteerde hij in de afgelopen maanden namens Jong PSV in het betaald voetbal en traint hij al regelmatig mee met PSV 1.

“Mijn dag kan niet meer stuk” reageert Rigo. “PSV is een warme, mooie familieclub. Iedereen voelt zich hier thuis. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier kan doorbreken en voetballer kan worden. De club gelooft ook in mij. Mijn volgende doel is om zo snel mogelijk in de selectie te komen. Daarna kijken we verder naar de toekomst.”

“Er wordt veel verwacht van mij en ik denk dat ik dat kan waarmaken. Ik moet hard werken, dan zal mijn kans wel komen”, besluit hij.