Aftredend president Obama: "Onderschat Trump niet"

Barack Obama begonnen aan zijn laatste week als president. Hij heeft gisteravond een lang interview gegeven in '60 Minutes', een populair programma op de Amerikaanse televisie. Hij had het over wat acht jaar presidentschap doet, met een mens en zijn gezin. Maar het ging ook over de machtswissel.

Donald Trump wordt geen gewone president. Daar is Barack Obama wel zeker van. Maar hij waarschuwt dat Trump er niet op los moet improviseren eens hij in het Witte Huis zit. "We zullen moeten zien hoe het allemaal verloopt. Het zal een test worden. Ik denk zowel voor hem als voor de mensen die zijn visie zullen moeten uitvoeren. Iedereen moet erkennendat deze man niet onderschat mag worden, want hij wordt de 45ste president van de Verenigde Staten."

Obama heeft zijn laatste persoonlijke spullen ondertussen ingepakt. Het enige wat er overblijft van zijn tijd in het Witte Huis zijn herinneringen, ook veel mooie herinneringen. "Weet je, ik zal me altijd het zicht uit dit raam herinneren, want dit is waar we de speeltoestelen voor Malia en Sasha hebben gezet toen zij kwamen. Zo nu en dan uit het raam kunnen kijken en je dochters zien tijdens de zomer, ze zien schommelen, dat maakte het presidentschap een beetje draaglijker."