Alexis Sanchez geeft aan Spaans gerecht belastingfraude toe

Alexis Sanchez erkent in 2012 en 2013, toen hij voor FC Barcelona speelde, gesjoemeld te hebben met inkomsten uit portretrechten. De Chileense international heeft het verschuldigde bedrag inmiddels teruggestort.

Sanchez, die sinds 2014 voor Arsenal uitkomt, moest zich maandag in deze fraudezaak verantwoorden tegenover een Spaanse rechter. Hij gaf tijdens de ondervraging, die plaatsvond via een videoconferentie in Londen, toe voor 983.000 euro inkomsten te hebben verborgen. De fraude gebeurde via een bedrijf in Malta.

De 28-jarige Sanchez riskeert een boete en, eventueel, een celstraf, al zal hij in principe niet in de gevangenis belanden.

De Chileen is niet de eerste (ex)speler van Barcelona die in opspraak komt omdat hij gesjoemeld heeft met portretrechten. Ook Lionel Messi en Javier Mascherano liepen tegen de lamp. Ze moesten respectievelijk 2,09 miljoen en 815.000 euro boete betalen en kregen een celstraf van 21 maanden (Messi) en een jaar (Mascherano). Wie in Spanje veroordeeld wordt tot minder dan twee jaar, hoeft evenwel niet effectief naar de gevangenis.