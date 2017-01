Nieuwe Miss België: “Hoe zou ik nu een raciste kunnen zijn?”

De kersverse Miss België Romanie Schotte is geen raciste. Dat heeft ze maandag laten weten in een persbericht. De 19-jarige Schotte werd zaterdag verkozen tot mooiste meisje van het land. Maar afgelopen weekend dook een Instagram-foto van haar op waarop ze een racistisch commentaar zou geschreven hebben.

De foto dateert van voor Schotte afgelopen zaterdag verkozen werd tot Miss België. Op die foto - een selfie - staart op de achtergrond een zwarte man in de camera. Dit zette een van Schottes volgers ertoe aan om met “That Nigga” te reageren. Schotte reageerde op die reactie met een ‘lachend drolletje’.

Dat lachend drolletje brak Schotte even zuur op. Heel wat mensen vroegen zich af of de kersverse Miss België al dan niet een raciste is.

Spijt

Neen, zo blijkt nu maandagavond uit een persbericht dat werd uitgestuurd door de organisatie van de schoonheidswedstrijd. “Ik sta open voor alle culturen en voor alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn?”, laat Schotte optekenen in dat communiqué.

Ze benadrukt haar spijt als ze iemand gekwetst heeft en belooft een goede Miss België te zijn.

LEES OOK. Organisatrice pareert Waalse kritiek op Miss België: “Vlaamse meisjes nemen het tenminste serieus”