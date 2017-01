OM-fans hoeven ‘bleiter’ Drogba niet opnieuw

Didier Drogba (38) wordt vrijgegeven door het Canadese Montréal Impact en de Ivooriaanse spits ging meteen zijn oude club Olympique Marseille – 19 goals in het seizoen 2003-2004 – opvrijen met de bewoordingen dat hij “altijd is blijven houden van OM”. De Zuid-Franse topclub zou wel oren hebben naar een terugkeer van Drogba, die ook het hof wordt gemaakt door het Brazilianse Corinthians. Alleen willen de fans hun vroegere chou, die in 2012 Chelsea ruilde voor het Chinese Shenhua, duidelijk niet meer. Dat maakten ze vrij duidelijk met een spandoek in de match tegen Monaco. Vrij vertaald: “Drogba, stop met zeveren, ga terug naar China waar je in één maand meer verdient dan wij in ons hele leven. Bleiter!”