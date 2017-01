Baas heeft opvallende verklaring waarom alleen stakende werknemers geen nieuwjaarscadeau krijgen: “Ik geef cadeau aan wie ik wil”

Werknemers van textielbedrijf Utexbel die deelnamen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober, hebben geen nieuwjaarsgeschenk gekregen. “Een negentiende-eeuwse manier van omgaan met het personeel”, sneren de vakbonden. Maar eigenaar Jean-François Gribomont ziet daar geen graten in: “Ik geef toch cadeaus aan wie ik wil!”

Een aantal van de alles samen 780 medewerkers van garen- en stoffenproducent Utexbel uit Ronse zal vreemd hebben opgekeken wanneer hun collega’s, even voor Kerst, wél een doos koeken kregen als eindejaarscadeau en zij niet. Ze zullen wellicht nóg vreemder hebben opgekeken wanneer ze ook te horen kregen waarom: onder het motto ‘wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is... niets’ bleef al wie had deelgenomen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober met lege handen achter. Zelfs de scenaristen van ‘In de Gloria’ durfden het niet zo bruin te bakken.

Iedereen een suikerwafel

“We vinden het heel spijtig dat het personeel op deze manier tegen elkaar wordt uitgespeeld”, zegt Maya Braeckman (ABVV) namens het vakbondsfront met ACV en ALCVB. “Bovendien is dit een nogal negentiende-eeuwse manier van omgaan met het personeel. Door deel te nemen aan een stakingsactie ben je plots geen goede werknemer meer. Het is toch niet omdat werknemers opkomen voor hun rechten, dat ze niet beloond mogen worden voor het goede werk dat ze de rest van het jaar deden.”

De bonden kunnen er niet om lachen. “Natuurlijk gaat het ons niet om het cadeau zelf, een doos koeken”, zegt de vakbondsvrouw. “Maar veeleer om de manier waarop dit bedrijf met zijn mensen omspringt.” Omdat ze naar eigen zeggen “2017 met een positief antwoord” willen inzetten, delen de vakbonden deze middag suikerwafels uit aan het voltallige personeel. Ook aan de ‘stoute stakers’, dus.

”Ik geef toch aan wie ik wil!”

Jean-François Gribomont, eigenaar en topman van de spinnerij en weverij en meteen ook de grootste werkgever van de Oost-Vlaamse stad op de taalgrens, voelt zich totaal niet aangesproken. “Utexbel geeft geen eindejaarscadeaus, meneer. Utexbel heeft dat nog nooit gedaan”, zet de 65-jarige bedrijfsleider meteen de puntjes op de i. “Ik wel. Ik doe dat persoonlijk. In eigen naam en uit eigen zak. Dan moet ik toch niet verantwoorden aan wie ik een cadeau geef en aan wie niet? Dit gezegd zijnde ben ik zeer te spreken over het initiatief van de bonden om aan iedereen een suikerwafel te geven. Ze zouden dat trouwens beter elk jaar doen...”

Gribomont lijkt niet meteen van plan om olie op de golven te gieten. En dat voor een man die in 1976 een carrière als hoogleraar bedrijfseconomie aan de Boston University opgaf om het familiebedrijf in Ronse in handen te nemen en die tot vorig jaar als voorzitter van werkgeversorganisatie Fedustria de spreekbuis was van de textiel-, hout- en meubelsector in ons land. “Vindt u écht dat ik mij moet verantwoorden? Nee toch!”

Jean-François Gribomont is dan ook ‘gene gewone’: een tijdje stonden in zijn kantoor een paar rode vakbondsvlaggen die hij naar eigen zeggen had buitgemaakt toen een stakerspost de toegang tot zijn bedrijf blokkeerde. Om maar te zeggen dat het niet de eerste – en wellicht ook niet de laatste – keer is dat de grote baas frontaal in aanvaring komt met de vakbonden.

“Niet meer van deze tijd”

“Psychologisch gezien lijkt dit mij toch geen goede aanpak”, zegt arbeidspsycholoog Valere Konings. “Dat belonen motiverend werkt en straffen demotiverend, is intussen al overvloedig bewezen. Ik ken het bedrijf en het dossier niet, voor alle duidelijkheid, maar dit lijkt mij toch veeleer een soort van provocatie van de bedrijfseigenaar naar de medewerkers toe. En wellicht naar de vakbonden in de eerste plaats. Het zou mij niet verwonderden dat de relaties tussen de sociale partners daar serieus scheef zitten.”

“Denkt die man nu écht dat die mensen een volgende keer niet zullen ingaan op een oproep tot staken of betogen, gewoon omdat ze anders misschien weer geen cadeautje krijgen met eindejaar? En welk beeld zouden de mensen die wél een cadeau hebben gekregen, nu van hem hebben? Nee, dit is echt niet meer van deze tijd.”