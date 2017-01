Concurrentie voor Brantano en Torfs: Nederlandse schoenenketen komt naar ons land

Shoe Discount, Brantano, Torfs & co. mogen zich opmaken voor zware concurrentie. De Nederlandse schoenenketen vanHaren, in eigen land goed voor 142 winkels en een omzet van 160 miljoen euro, komt naar Vlaanderen.

Begin april openen de eerste winkels (Aalst en Sint- Joris-Winge) en de Belgische webshop, in het najaar volgt Genk. Hoeveel winkels vanHaren op termijn ambieert in ons land, is nog niet bekend. De groep kan profiteren van de inkoopkracht van moederconcern Deichmann. Die Duitse groep telt liefst 3.710 winkels en 37.300 medewerkers in 24 landen en verkoopt 172 miljoen paar schoenen per jaar, goed voor 5,3 miljard euro omzet.

De komst van vanHaren is opmerkelijk. De voorbije jaren sloot de ene na de andere schoenenketen de deuren. Zo was er het faillissement van de ook al Nederlandse Macintosh-groep (Scapino, Steve Madden e.a.), moest Brantano worden gered door een groep rond de Vlaamse ‘schoenen­koning’ Wouter Torfs en is er een grote reorganisatie bezig bij Eram. “En dan is er nog de groeiende concurrentie van het internet”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail. “Maar met de steun van Deichmann lijkt vanHaren niet kansloos. Geen enkele speler op de Belgische markt kan tippen aan die inkoopkracht.”