Laatste man op de maan overleden op 82-jarige leeftijd

Met grote droefheid heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maandag het overlijden ruimtevaarder Gene Cernan gemeld. De man was de allerlaatste astronaut die ooit een voet op de maan heeft gezet.

Cernan ging in zijn carrière drie keer naar de ruimte. Eén keer met de Gemini 9A in 1966, drie jaar later met de Apollo 10 en de laatste keer met de Apollo 176 in 1972.

Tijdens die laatste vlucht in 1972 stapte hij als laatste bemanningslid opnieuw in het toestel.

In 2014 werd zijn verhaal verfilmd in de documentaire ‘The Last Man on the Moon’.