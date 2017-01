Het blijft ’s nachts stevig vriezen

Met een hogedrukgebied over onze streken is het dezer dagen droog en koud. Vooral ’s nachts zakt het kwik diep weg. In het tweede deel van de week geraken verzwakte storingen tot bij ons en sijpelt wat zachtere lucht binnen.

Vandaag is het nog ­bibberen bij negatieve temperaturen. Lokaal moet eerst nevel of mist opgeruimd worden en daarna is het wandelen in de zon. Na de middag verwachten we wat meer wolken voor het oosten van het land. Op veel plaatsen wordt het een ijsdag met maxima rond -1 graad of -2 graden bij een zwak briesje uit het noordoosten.

Vannacht blijft het vrijwel helder en gaat het hard vriezen. De minima zakken naar -6 graden, in de Ardennen wordt het nog kouder met -11 tot -15 graden. Het kan gevaarlijk glad ­worden op de weg door aanvriezende mist of rijmplekken.

Woensdag ruimt de zon het ochtendgrijs snel op, zodat we een groot deel van de dag genieten van mooie momenten. Na de middag komen vanaf het noorden meer wolken opzetten. Het blijft koud met maxima rond het vriespunt.

Donderdag wordt het iets minder koud. Zon en wolken wisselen elkaar geregeld af. Vooral over het noorden zijn de wolken wat nadrukkelijker aanwezig. De maxima gaan tot 2 graden.

Vrijdag krijgen we overwegend grijs weer bij 4 graden.