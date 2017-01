Wandelaar vindt lichaam van aardrijkskundeleraar Philip (58)

Wetteren / Laarne - Afgelopen zondagochtend is Philip Plaetinck (58) tijdens een ochtendloop overleden. De man was al van in de jaren tachtig aardrijkskundeleraar in het Sint-Gertrudiscollege. In de school werd een rouwregister voor hem geopend.

De enorm sportieve Philip Plaetinck vertrok zondag voor een deugddoend ochtendloopje vanuit zijn woning in Kalken. Niemand kon vermoeden dat hij nooit meer zou thuiskomen. In de loop van de voormiddag werd zijn levenloze lichaam in de buurt van Nieuwdonk door een wandelaar gevonden.

“Getroffen door een hartaderbreuk, hartfalen of slecht ten val gekomen. We weten het nog niet”, zegt een aangeslagen Erwin De Feyter, directeur van het Sint-Gertrudiscollege. “Wij zijn allemaal met verstomming geslagen. Philip was een fijn en gezond man. Zeer sportief ook. Hij speelde altijd voetbal en was nog steeds jeugdtrainer bij HO Kalken. Naast lopen was hij ook een fervent fietser. Hij had zich ingeschreven voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen dit voorjaar.”

Bevlogen

Plaetinck gaf al van in de jaren 80 aardrijkskunde in het Sint-Gertrudiscollege. “Eerst op de meisjesschool, en na de fusie aan jongens en meisjes”, zegt De Feyter. “Hij had nu de derde graad onder zijn hoede en enkele uren in het vierde middelbaar. Philip was bevlogen met zijn vak bezig. Voor veel leerlingen is aardrijkskunde een verplicht nummer, maar hij slaagde erin hen ervoor warm te krijgen en zijn enthousiasme over te zetten. Hij stond altijd voor iedereen klaar.”

Rouwregister

“Alle leraren en leerlingen zijn verbijsterd. We hebben een rouwregister geopend op het Kasteeltje. Alle (oud-)leerlingen en (voormalig) collega’s zijn welkom om het te komen tekenen. Al overwegen we ook een digitaal rouwportaal.”

Dat Philip Plaetinck gemist zal worden op school, is een understatement. “Deze school zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou”, schrijft collega Charlotte. “Ik zal je altijd blijven herinneren als een vrolijk man die op zijn eigen manier in het leven stond”, aldus een leerling.

“Toen ik je tegenkwam in de gang was je een van de weinige leerkrachten die altijd vriendelijk mijn naam zei. Aardrijkskunde zal zonder jou nooit meer hetzelfde zijn.”

De uitvaartplechtigheid voor de betreurde leraar vindt komende zaterdag om 11.15 uur plaats in de kerk van zijn thuisbasis in Kalken.