Hazard meer waard dan Bale

Barcelona-ster Neymar is met voorsprong de duurste voetballer ter wereld. Dat blijkt uit de rangschikking voor 2017 van CIES Football Observatory, dat sinds 2012 een unieke wetenschappelijke methode hanteert om de transferwaarde van profvoetballers te bepalen. Het speelt natuurlijk ook mee dat Neymar vijf jaar jonger is dan Messi (2) en zeven jaar jonger dan Ronaldo (7). Ook opvallend: acht Belgen in de top 100. Eden Hazard staat op 10 en is zelfs 17 miljoen euro meer waard dan Gareth Bale, de duurste transfer ooit tot Paul Pogba verhuisde naar Man U. De Welshman wordt trouwens op zijn beurt nipt gevolgd door Yannick Carrasco. En nog opvallend: Axel Witsel, de best betaalde Belgische voetballer, staat niet in de top 100.