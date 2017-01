Trebel, de man die voor het venijn moet zorgen

Adrien Trebel (25) moet een beetje het smeerlapje van Anderlecht worden. Nochtans is de Fransman eerder introvert naast het veld, maar als hij iets in zijn hoofd heeft, heiligt het doel soms de middelen. Ook op het terrein. En omdat RSCA met Tielemans en Dendoncker al twee – weliswaar erg talentvolle – ideale schoonzonen had, moet Trebel voor venijn zorgen.

Sinds Steven Defour vertrok bij Anderlecht, ontberen de Brusselaars dat type

Van Dennis Praet wordt bij Sampdoria nu al beweerd: goeie voetballer, maar nog te braaf. Dat is een kritiek die wel meer jeugdproducten van Anderlecht krijgen. Tielemans (19) en Dendoncker (21) vormen momenteel het hart van paars-wit, maar mogen meer smeerlap zijn. Niet gemeen, maar wel eens een stevige por uitdelen, een professionele fout maken, hun ploegmaats eens fel aan­poken... Sinds Steven Defour vertrok bij Anderlecht, ontberen de Brusselaars dat type.

Maar is Adrien Trebel zo’n gast? Bij Standard kennen ze de Franse middenvelder eerder als een stille jongen die vaak op zijn smartphone zat te tokkelen. Sommigen waren zelfs verbaasd dat hij aanvoerder werd, want een echt leiderstype of een gangmaker in de kleedkamer was hij niet. Reginal Goreux was veel meer de man die het woord voerde in de vestiaire.

Kritiek aanvaarden

Gelukkig kan Trebel op het veld wel veranderen in een ­venijnig baasje die ten koste van alles wil winnen. Met een ijzeren conditie, goeie voeten en wat furie. Hij zou iets meer in de grote rechthoek moeten ­komen, want dit jaar zit hij nog maar aan 2 goals en 3 assists, maar hij blijft liever achter de bal. Soms doet hij wel zijn mond open. Zo kwam Trebel bij ­Yannick Ferrera toen die zijn eerste training leidde in Luik en zei hij : Pas op coach, want ze willen u hier buiten.

Dat was met goeie bedoelingen, want Trebel achtte zich wel erg belangrijk bij Standard. Soms een beetje god? Ze hebben hem daar in Sclessin misschien te vroeg op een piëdestal geplaatst. Trebel schatte zich zelf hoog in en kon op den duur maar moeilijk met kritiek om. Dat zal bij Anderlecht wel moeten veranderen, want René Weiler spaart niemand en we weten allemaal wat er gebeurd is met types zoals Harbaoui en De Maio die zichzelf groter achtten dan het project. Maar in het huidige paars-witte klimaat zal Trebel zich wel willen bewijzen tegenover Standard en zich ten volle geven.

Want als hij iets wil, dan krijgt de Fransman wat hij wil. Zo voetbalde hij tussen 2010 en 2014 meer dan 100 matchen bij Nantes. Zijn contract liep af en de Franse ploeg wilde dat hij bijtekende. Trebel was niet akkoord met de voorwaarden en weigerde halsstarrig zijn handtekening te zetten. Hij ging er zelfs in de B-ploeg voor spelen tot hij een overgang naar ­Standard geregeld kreeg. Al was de eerste Belgische ploeg die toen naar hem informeerde wel KV Mechelen.

Bij Standard kreeg Trebel daarna van toenmalig voorzitter Roland Duchâtelet te horen dat hij na enkele goeie seizoenen kon vertrekken. Vorige zomer was het volgens hem zover, maar Standard liet hem toen toch niet gaan ondanks een Arabisch en Chinees bod (van 5 miljoen), Spaanse interesse van Alaves en AA Gent dat al informeerde. Een beetje tegen wil en dank werd Trebel toen ­Standard-kapitein. Een rol die allesbehalve simpel te vervullen is met alleen maar voetbalintelligentie.

Kapiteinsband op grond

Het verdere verloop van zijn carrière speelde de middenvelder in het eerste seizoensdeel dan ook parten. Hij haalde niet zijn allerbeste niveau. Scoorde wel tegen Sint-Truiden met een verre trap, maar negeerde journalisten door rond te lopen met zijn kap en koptelefoon op.

Het verhaal over het kerstfeestje bij Standard neemt nu al opgeklopte vormen aan. Trebel stuurde zijn kat en ging enkele honderden meters verderop eten met Carcela. Voor ploegmaats die hem belden, duwde hij zijn telefoon af. Waarna trainer Jankovic hem de dag nadien zijn aanvoerdersband afnam. Volgens de overlevering zou de Fransman daarop zijn band op de grond gegooid hebben terwijl hij beweerde allang geen kapitein meer te willen zijn. Al kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat Trebel die ­kapiteinsband bijhad voor een training.

Soit, het moeten niet allemaal doetjes zijn. Als Anderlecht en René Weiler Adrien Trebel goed kunnen begeleiden, hebben ze iemand die toch wat gif in het elftal kan steken.