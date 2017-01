CLUBNIEUWS. Standard zoekt oplossing voor vertrek Trebel, Schrijvers terug naar Genk

Na het vertrek van Trebel, moet Standard op zoek naar een vervanger. Nog bij Standard is Belfodil kwaad om de aanslepende transfer. Genk verwelkomt opnieuw Siebe Schrijvers. Het clubnieuws van de dag.

De verschillende opties voor Standard om Trebel te vervangen:

Ibrahima Cissé is de meest waarschijnlijke kandidaat om zondag tegen Club Brugge naast Eyong Enoh te starten. De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer over van KV Mechelen, maar maakte voorlopig nog geen onvergetelijke indruk. Tijdens de trainingen in het Spaanse Mijas werd Cissé wel voortdurend in de basisploeg geposteerd.

Een andere optie is Badibanga, van nature een flankspeler, maar aan de Costa Brava liet Jankovic hem tegen FC Vaduz op de positie van Trebel spelen. Hij deed het niet onaardig.

Of krijgt Jérome Deom zijn kans? Het 17-jarige talent wordt – net als aanvaller Ibrahima Bah (17) – definitief overgeheveld naar de eerste ploeg. Vorig seizoen vierde hij in Play-off 2 al zijn officiële debuut.

Ondanks de verschillende mogelijkheden lijkt het onvermijdelijk dat Standard de transfermarkt op trekt. Met AA Gent had het al een akkoord over een transfersom plus Rob Schoofs, maar wellicht zal Gent zich nu moeilijker opstellen. Eerder werd ook al Thulani Serero (26, Ajax) aangeboden, maar (vooralsnog) werd daar niet op ingegaan.

Belfodil kwaad om aanslepende transfer

Hoe eindigt straks de transfersaga van Ishak Belfodil? Volgens sommigen is de interesse van Everton wat bekoeld, terwijl er vorige week een akkoord in de maak leek met Standard voor 12 miljoen euro. Standard-baas Daniel Van Buyten en zijn bevriende makelaar Christophe Henrotay proberen zich in de deal te mengen via hun goeie contacten bij Everton – Henrotay plaatste er Lukaku en Mirallas – maar dat zou dan weer tegen de borst stoten van de entourage van Belfodil, die liever geen inmenging duldt. Vandaag wordt de spits weer op Sclessin verwacht na enkele extra dagen vrijaf om familiale redenen. De speler zou <I>not amused </I>zijn met de gang van zaken.

Schrijvers terug bij Genk

Siebe Schrijvers keert onmiddellijk terug naar Genk. De huurovereenkomst met Waasland-Beveren wordt waarschijnlijk vandaag nog beëindigd. De 20-jarige aanvaller, die voor de winterstop goed was voor vijf goals en zeven assists, gaat zo in op het verzoek van Genk-coach Stuivenberg. Die kan de polyvalente Schrijvers gebruiken op verschillende posities in zijn offensief compartiment.

“Schrijvers is een intelligente voetballer, die helemaal in de clubfilosofie past”, liet Stuivenberg gisteren optekenen.

Waasland-Beveren zou wel een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer de huurovereenkomst daadwerkelijk wordt afgebroken.