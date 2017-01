AA Gent moet opnieuw op zoek naar 'nieuwe Kums' na mislopen Trebel

AA Gent greep naast Adrien Trebel, maar blijft een half jaar na het vertrek van Sven Kums nood hebben aan dat profiel: een centrale middenvelder die de mouwen opstroopt, maar ook goede voeten heeft en diepgang kan brengen. Iemand met ervaring en direct rendement die de opbouw van achteruit stuurt. Waar is het plan B voor Trebel te vinden? Vier denkpistes.

AA Gent heeft een netwerk van managers en contacten met wie het samenwerkt. De Buffalo’s kunnen daarin speuren naar het profiel dat ze zoeken. Extra interessant is dat AA Gent niet voor het eerst zoekt naar een type Kums en oude pistes kan oprakelen. Een jaar geleden kwam AA Gent bij de Zweed Alexander Fransson terecht toen de club wilde anticiperen op een vertrek van Kums in de zomer. Fransson koos echter voor Basel. AA Gent informeerde recent nog naar Fransson, maar Basel wil hem niet verkopen.

Een piste van afgelopen zomer is Damien Marcq van Charleroi. Vanhaezebrouck noemde hem een van de beste middenvelders in België. Toen Kums vertrok, werd via zaakwaarnemer Mogi Bayat een ruiloperatie Van Der Bruggen-Marcq afgetast, maar dat zag Van Der Bruggen niet zitten. Intussen heeft Marcq zijn contract verlengd, maar Charleroi-directeur Mehdi Bayat stelt het volgende: “Gent heeft niets meer laten horen over Marcq, maar ze hebben mijn nummer.”

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte toont zich strijdvaardig na het missen van Trebel. De Buffalo’s zouden hard kunnen terugslaan met een klinkende naam. Vadis Odjidja is Gentenaar en heeft bij Legia Warschau nog maar anderhalf jaar contract. Een telefoontje loont misschien de moeite. Ook Guillaume Gillet heeft bij Nantes nog anderhalf jaar contract te gaan en biedt eveneens een oplossing voor een andere positie waar AA Gent naar speurt: een extra rechterflankspeler. Maar Nantes heeft recent nog een bod uit China afgewezen.

Belgische topclubs vissen vaak in dezelfde vijver. Dat heeft de transfer van Trebel andermaal bewezen. ­AA Gent kan óók gaan gluren bij de buren. Genk informeerde recent naar Thibault Moulin, afgelopen zomer gegeerd door Club Brugge, maar kreeg van Legia Warschau een njet. De zaakwaarnemer van Moulin is... Mogi Bayat, die na het mislopen van de deal met Trebel nog iets goed te maken heeft in Gent. Nog een naam van de buren is Julian Baumgartlinger. Anderlecht ging de 53-voudig Oostenrijks international meermaals scouten. De middenvelder van Leverkusen heeft een hoog profiel voor een Belgische club, maar is niet tevreden met de speelminuten die hij krijgt. Misschien is een huur mogelijk. De Zuid-Afrikaan Marvelous Nakamba van Vitesse werd vaak aan Anderlecht gelinkt, maar hij zou vooral een kuitenbijter zijn.

AA Gent kan ook met een nieuwe naam op de proppen komen die enkel de scouts is opgevallen. Reken bovendien dat de telefoon van de algemeen directeur van AA Gent, Michel Louwagie, nu roodgloeiend staat met opportuniteiten her en der in Europa. Om er maar één te noemen: Stade Reims, een club waar zaakwaarnemer Mogi Bayat connecties heeft, is gedegradeerd naar de Ligue 2 en kan extra geld gebruiken. Zij hebben op het middenveld de 61-voudige Georgische international Jaba Kankava rondlopen.