“Minivarken” groeit uit tot gigantisch huisdier dat groter is dan een ijsbeer

Toen de Canadezen Steve Jenkins en Derek Walter een huisdier gingen kopen, wilden ze het liefst een klein biggetje. Ze namen in 2012 Esther mee naar huis, die woog maar 1,8 kilogram. Als “dwergvarkentje” zou ze nooit zwaarder worden dan 32 kilogram, zo klonk het in de winkel. Vijf jaar later weegt het dier meer dan een volwassen ijsbeer.

Ze kregen Esther mee naar huis toen ze nog maar net 1,8 kilogram woog. Als “dwergvarkentje” dachten ze dat zij nooit zwaarder zou worden. Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Dwergvarkentjes, ook wel microvarken of minivarken genoemd, zijn klein en schattig. Heel wat mensen kiezen ervoor om zo’n dier in huis te nemen, omdat het ook heel aanhankelijke varkens zijn. Steve en Derek namen dan ook met veel plezier alle foto’s met hun verkleed schattig varkentje, denkend dat ze nooit groot zou worden.

Zwaarder dan een ijsbeer

Vijf jaar later weegt het dier ongeveer 300 kilogram, waarmee Esther zwaarder is dan een volwassen ijsbeer. “Ik denk dat we in het zak gezet zijn”, lacht Steve, in een interview met Mirror. “Volgens mij hebben ze ons een zes weken oud varken meegegeven, in plaats van een dwergvarkentje van zes maanden. We hadden het al snel door, maar we waren eerst nog in de ontkenningsfase.” Nu kunnen ze moeilijk anders.

Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Dat gaat uiteraard gepaard met hele hoge kosten, want het vrouwelijk dier eet dagelijks meer dan een dozijn kilogram fruit, groenten, haver en... Ben & Jerry ijs. “Esther kan haar grootte niet controleren, maar we hebben absoluut geen plannen om haar op te geven”, vertelt Steve. “We hebben ons eraan aangepast en houden nog meer van haar nu.”

Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Een tam huisdier

Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Esther is een volwaardig huis-dier, net zoals een hondje vraagt ze om naar buiten te mogen gaan, wanneer ze haar behoefte moet gaan doen en ze komt rustig terug binnen, wanneer ze klaar is. Kwispelen, dat doet ze niet, maar lachen des te meer. Het lijkt wel alsof ze altijd lacht en gelukkig is, zeggen de mannen. “Geen idee of elk varken dat doet... Volgens ons is ze gewoon speciaal.”

Vroeger ging Esther altijd mee op wandelingen met haar baasjes. Nu is dat een probleem geworden, want het dier past niet meer op de achterbank van hun auto. “Nu ligt ze heel vaak gewoon te slapen op ons bed of op de zetel. Ze is een varken dat haar vrije tijd apprecieert.” Meestal doet ze gewoon alles mee, wat haar baasjes ook doen. Soms, als ze wel actief is, dan spelen ze worstelmatchen, verstoppertje of tikkertje met haar.

Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

“Minivarken” groeit uit tot gigantisch huisdier dat groter is dan een ijsbeer Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Hoe groter, hoe bekender

“We zijn niet honderd procent zeker, maar volgens onze dierenarts zou ze nu ongeveer volgroeid moeten zijn. Ze kan wel nog dikker worden, als ze ouder wordt...” Ze is dan misschien gigantisch, het dier is nooit agressief. “Alleen is ze soms wel heel nieuwsgierig en... overenthousiast”, klinkt het bij haar baasjes.

Foto: Facebook/Esther The Wonder Pig

Esther is ondertussen zo bekend dat ze haar eigen Facebookpagina ‘Esther The Wonder Pig’ heeft. Daarop posten Derek en Steve met veel plezier allemaal foto’s van hoe ze rondhuppelt, slaapt, zich verkleedt en smachtend kijkt naar het eten. Het account heeft al meer dan één miljoen volgers.