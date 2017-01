Familie ontvoerde baby ten einde raad: “We kunnen enkel hopen dat ze nog leeft”

De politie is al drie dagen met man en macht op zoek naar een baby van vijf maanden. Grace werd door haar vader en diens broer ontvoerd uit de ­caravan van de moeder in Henegouwen. De vrouw werd door het duo zwaar toegetakeld met machetes. De mannen zijn inmiddels opgepakt maar ontkennen alles. Van de baby is geen spoor.

De feiten gebeurden vrijdag op een verwaarloosd campingterrein in Estinnes-au-Mont, tussen Binche en de Franse grens. Presila Bogaert (26) woonde er samen met haar dochtertje in een caravan. Haar man Jordy Weiss, van wie ze sinds november gescheiden leefde, woonde enkele tientallen meters verder in een andere woonwagen.

Sinds de scheiding woedde er ook een strijd om de baby. Vrijdagavond om 22.30 uur klopten Jordy (23) en zijn broer Tony (25), die in Willebroek woont, aan bij Presila. De vrouw was achterdochtig en deed niet open, waarna de mannen binnenstormden gewapend met machetes.

“Ik hoorde hevig geroep en ging buiten kijken”, vertelt Presila’s zus Patricia Bogaert. “Het was stikdonker. Ik zag Tony en Jordy wegsprinten, met een wiegje in de hand. Wat verder zag ik Presila liggen, in een plas bloed, huilend. Ze was vreselijk toegetakeld en riep dat ze haar dochtertje hadden meegenomen.”

De zus belde meteen de hulpdiensten. “Presila was er slecht aan toe, met wonden aan haar hoofd en been maar ook haar arm, omdat ze haar baby’tje had proberen af te schermen van de mannen. Onderweg naar het ziekenhuis heb ik op haar ingepraat zodat ze het bewustzijn niet zou verliezen.”

De vrouw werd meteen geopereerd. Dat duurde zes uur. Inmiddels is ze buiten levensgevaar.

“Zelf haar kind verstopt”

Zaterdag al kon de politie Jordy en Tony Weiss oppakken. Ze worden verdacht van ontvoering en verberging van een baby, en poging tot moord. “Maar ze ontkennen alles”, zeggen hun advocaten.

Volgens onze informatie beweert het duo dat ze gewoon thuis zaten op het moment van de feiten, in Willebroek, waar Tony een caravan betrekt. Volgens de broers heeft Presila haar kind zelf verstopt. “En probeert ze door dit verhaal de schuld op hen te steken.”

Voor de baby dringt de tijd. Na vier dagen heeft de politie nog altijd geen spoor naar de vijf maanden oude Grace.

“We zijn ten einde raad. Grace kan overal zijn. Op twee kilometer van hier of in het buitenland”, zegt de familie Bogaert. “We kunnen enkel hopen dat ze nog leeft en het goed stelt.”

Presila is er kapot van. “Mijn zus eet niet meer en slaapt niet meer. Ze is totaal verloren. Ze heeft het ziekenhuis verlaten, want ze liep er de muren op.” De mama postte intussen een opsporingsbericht op haar Facebook-profiel. “Als iemand iets weet, verwittig me meteen. Ik kan zo niet verder leven. Ik wil mijn kindje.”

Volgens de familie was Jordy wel vaker agressief en had Presila schrik van hem.