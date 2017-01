Kersvers Miss België slaat terug na ‘racistische’ Instagram-commentaar: “Sabotage van Waalse media”

Romanie Schotte (19) zal zich haar eerste dag als Miss België wel anders voorgesteld hebben. Er ontstondmaandag heel wat commotie over een foto die ze in mei vorig jaar op Instagram ­zette. “Het woordnigga is blijkbaar voor veel mensen heel kwetsend.”

Ze is nog maar pas tot Miss België verkozen, maar Romanie Schotte veroorzaakte maandag al een relletje met een oude ­Instagram-foto. Het gaat om een selfie op een bus in Jette, met op de ­achtergrond een donkere man die nogal nors kijkt.

Eén van haar volgers gaf er commentaar op met de woorden that nigga, waarop de Brugse studente reageert met I know en een emoticon in de vorm van een drol. “Als er een blanke man achter mij had gezeten, had ik net hetzelfde gepost”, zegt een lichtjes aangedane ­Romanie.

Sabotage

“Die emoticon staat voor mij gelijk aan een gewone smiley, ik bedoelde er zeker niets racistisch mee. Iedereen maakt fouten. Maar als je bekend bent, wordt alles wat je zegt of doet ineens met een vergrootglas bekeken. Ik had beter helemaal niet gereageerd op die tweet van die volger. Nigga is blijkbaar voor veel mensen heel kwetsend. Ik excuseer me dan ook bij die man op de foto als dat bij hem slecht zou overkomen, want ik wou zeker niemand beledigen of belachelijk maken. Ik ben zeker ook geen racist, ik sta open voor alle culturen. Ik had daarnet nog een interview bij RTL en daar zijn vijf zwarte mannen naast mij ­komen staan voor een selfie. ­Zoiets doe ik met plezier.”

Schotte wijst er fijntjes op dat het niet toevallig is dat de Franstalige media gisterochtend de bewuste instagrampost oprakelden. “Het is een manoeuvre om mij te saboteren”, zegt ze. “Bij sommige Waalse media kunnen ze het niet goed verkroppen dat er opnieuw een Vlaamse kandidate gewonnen heeft. Flauw.”

Schotte probeert de kritiek niet aan haar hart te laten komen. “Ik laat mijn eerste Missdagen niet verknoeien. Er staan de komende dagen en weken heel veel leuke fotoshoots in mijn agenda.”