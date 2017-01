Dit zijn de meest gekozen paswoorden (en die gebruikt u beter niet)

“123456.” Die belachelijk simpele cijfercombinatie is het populairste wachtwoord ter wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van het softwarebedrijf Keeper, dat 10 miljoen paswoorden analyseerde die in 2016 zijn gelekt. Wie het hackers lastig wil maken, kiest best lange paswoorden. Dat zegt Safeonweb, de overheidsdienst die zich bezighoudt met online veiligheid. “Wachtwoordzinnen, zoals WeWordenKampioenIn2020!, zijn moeilijker te kraken.”