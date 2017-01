Stan Van Samang gaat opnieuw het Sportpaleis vullen

Stan Van Samang geeft in december opnieuw het beste van zichzelf in het Sportpaleis. Foto: Photo News

Stan Van Samang (37) zal ook dit jaar het Sportpaleis vullen. “Het was daar zo ontzettend leuk dat ik absoluut terug wou”, zei hij maandagavond inVan Gils & Gasten. Stan Van Samang liet het Sportpaleis vorig jaar drie keer vollopen, na vijf uitverkochte concerten in de Lotto Arena in 2015.

Maandagavond mocht hij ook platina in ontvangst nemen, goed voor 20.000 verkochte exemplaren van zijn cd Stan Van Samang. Zijn vorige plaat, Liefde voor Publiek, ging boven de 100.000. Het concert in het Sportpaleis vindt plaats op 8 december 2017, maar wellicht blijft het niet bij dat ene optreden. Tickets via www.teleticketservice.com en 070-345.345.