Nathalie Meskens: enkele maanden single, nu al op Tinder?

Actrice Nathalie Meskens zette eind vorig jaar na tien jaar een punt achter haar relatie met acteur Jeroen Van Dyck, die nu als Fré in de herhalingen van ‘Het Eiland’ te zien is. Een opmerkelijke lezer van Dag Allemaal vond de actrice tijdens het swipen op de dating-app Tinder.

Het is op zijn zachtst gedrukt opmerkelijk nieuws, laat het weekblad weten. Tinder is de dating-app waarbij je door profielen van potentiële partners bladert die zich binnen een bepaalde afstand en in een vooraf gekozen leeftijdsgroep bevinden. Staat een profiel je aan, swipe je naar rechts. Als die persoon jou ook leuk vindt, hebben jullie een match en kan er gechat -en misschien meer- worden.

Vals profiel?

Via haar manager bij VTM liet Nathalie Dag Allemaal weten dat het om een vals profiel gaat. Toch heeft de Tinder-gebruiker die het profiel tegenkwam, daar bedenkingen bij. “Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Je moet Tinder linken aan je Facebookaccount, dus een vals profiel aanmaken is een moeilijk en tijdrovend karwei.”