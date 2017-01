Siebe Schrijvers keert terug naar Genk: “Heb keuze met mijn hart gemaakt”

Genk - Siebe Schrijvers speelt voortaan opnieuw in het shirt van KRC Genk. De 20-jarige aanvallende middenvelder verlaat Waasland-Beveren, dat hem het afgelopen jaar huurde van de Limburgers.

Schrijvers bevestigt het nieuws dinsdag in een bericht op Facebook. Hij richt zich daarin tot de supporters van Waasland-Beveren.

“Na een heel mooi jaar in Waasland-Beveren heb ik besloten om terug naar Genk te keren om de concurrentie aan te gaan en me verder te ontwikkelen”, schrijft hij. “Bij deze wil ik heel de club Waasland-Beveren bedanken voor alle inspanningen en kansen die ze mij hebben gegeven. Ik heb bij deze club een heel goed gevoel overgehouden, daarom ook dat ik tot 2x toe voor een avontuur op de Freethiel heb gekozen. (...) Ook jullie, supporters, waren fantastisch. De steun die ik van jullie kreeg gaf me wekelijks kippenvel en zorgde ervoor dat ik me elke wedstrijd 200% kon geven (...) Maar zoals jullie weten ben ik iemand met ambities en heb ik deze keuze met mijn hart gemaakt. (...) Nogmaals bedankt aan alle leeuwen, ik zal het jaar 2016 met alle mooie momenten nooit vergeten! Ik ben zeer gemotiveerd en kijk ernaar uit om terug in de Luminus Arena te spelen.”

Schrijvers scoorde dit seizoen vijf keer in negentien competitieduels voor Waasland-Beveren. Bij KRC Genk ligt hij nog onder contract tot 2019.