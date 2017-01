Stijlbreuk Juventus zet kwaad bloed bij fans: “Dit kunnen ze toch niet maken?”

Voetbalclub Juventus heeft maandagavond zijn nieuwe logo voorgesteld. Het traditionele logo van de Oude Dame werd afgeserveerd, een heuse stijlbreuk is het resultaat. En dat is niet naar de zin van de fans, die op sociale media hun ongenoegen uiten. Dat een traditieclub als Juventus geen enkele historische referentie in zijn logo opnam, wordt maar matig geapprecieerd. “Dit kunnen ze toch niet maken zonder de fans te raadplegen?”, wordt er geklaagd.

Dal 1897 al 2017. La nostra storia, il nostro futuro. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/WceorlriH2 — JuventusFC (@juventusfc) 16 januari 2017

The new #juventus logo looks like something Pogba would have shaved into his head. Tragic. #2beJuventus — Leggeman ???? (@LEGGEMAN_x) 16 januari 2017

That #Juventus badge looks like a condom logo lol — Finkle© (@KeefyF) 16 januari 2017

It's pretty basic and has no history whatsoever. #Juventus trying to be modern for no good reason. Too bad https://t.co/tPgwcQ14fh — Vince Van Genechten (@VVGenechten) 16 januari 2017

Nieuwe logo van Juventus. Sommige dingen laat je beter zoals ze zijn. Het embleem van een voetbalclub bijvoorbeeld. pic.twitter.com/gaN9y4FGVF — Robbe van Lier (@RobbevanLier) 16 januari 2017

Het nieuwe logo van Juventus. Zou dit zijn ontworpen door de Stevie Wonder van Turijn? #afschuwelijk #logomaffia pic.twitter.com/bYzrhdaFJP — Rene GGH (@Rene_ggh) 17 januari 2017

So, Juventus are changing logo to this, and I somehow feel that part of my childhood was just ripped away from me pic.twitter.com/MbHtiAVtKD — Jonas Giæver (@CheGiaevara) 16 januari 2017

Nieuwe logo van Juventus doet me sterk denken aan dat van game producent Atari. pic.twitter.com/v3MbXpBhc2 — Gijs (@DeScherpte) 16 januari 2017