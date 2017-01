Vermiste Mila (14) is teruggevonden

Brussel - Mila B., het veertienjarige meisje dat zondag spoorloos verdween uit een Brussels ziekenhuis, is teruggevonden. Dat laten de politie en Child Focus weten.

Mila B. verliet afgelopen zondag tussen 22 en 22.45 uur het Brugmann ziekenhuis in Laken waar ze in behandeling was. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar.

Child Focus had het maandag over een “zeer onrustwekkende verdwijning”.

Maar nu is het meisje teruggevonden. Over de omstandigheden van haar verdwijning en waar ze intussen is geweest, is niets bekend.