De Gea te gast op heavy metal-show: "Zou hen graag op playlist Old Trafford hebben"

Waar de meeste voetballers tegenwoordig naar R&B of hiphop luisteren, is Manchester United-doelman David De Gea een uitzondering. De Spanjaard ging maandagavond met zijn vriendin Edurne Garcia naar de Manchester Arena om de Amerikaanse heavy metal-band Avenged Sevenfold live te zien. De keeper poseerde ook voor een foto met de bandleden. "Ik heb ze altijd al goed gevonden", vertelde De Gea enkele jaren geleden over de band aan United Uncovered. "Ik zou hen graag eens op de playlist van Old Trafford hebben, net zoals Slipknot (een andere metalband, nvdr) - en eventueel ook wat Spaanse muziek."

Genius on and off #TheStage ???? #thestageworldwide #avengedsevenfold #a7x @avengedsevenfold Een foto die is geplaatst door David De Gea (@d_degeaofficial) op 16 Jan 2017 om 12:44 PST

Enkele muziekvideo's van Avenged Sevenfold en Slipknot: