Boze deelnemer 'Ons Eerste Huis' zet experts voor schut in vreemd fragment

In het programma 'Ons Eerste Huis' kunnen deelnemers Leen en Hans uit Zwijndrecht moeilijk verkroppen dat ze geen kamertrofee hebben gewonnen. Het volgende bezoek van de experts zorgt dan ook voor een heel vreemde situatie. Hans heeft immers niets meer te zeggen tegen hen.

Terwijl Leen gaan winkelen is, krijgt Hans de experts over de vloer. Spraakzaam is hij echter allerminst. Op de meeste vragen heeft hij zelfs een sarcastisch antwoord klaar. Het plan voor de living? Geen flauw benul. Waar de zetel komt? Hangend uit het plafond...

"Wat doen wij hier eigenlijk?", vragen de experts zich uiteindelijk af. "Het boeit u blijkbaar toch niet dus what the fuck."

Daarop beslist Hans gewoon om verder te doen en de experts de deur te wijzen.