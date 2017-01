Swansea laat Martin Olsson terugkeren op het hoogste niveau

Swansea City heeft dinsdag bekendgemaakt dat het de Zweedse verdediger Martin Olsson overneemt van tweedeklasser Norwich City. De 28-jarige Olsson tekende een contract voor 2,5 seizoen in het Liberty Stadium, met een optie op nog een extra jaar.

Olsson speelde eerder al op het hoogste niveau in Engeland bij Blackburn (2007-2012) en Norwich (2013-2014 en 2015-2016). Dit seizoen kwam hij met Norwich, net als in 2012-2013 (Blackburn) en in 2014-2015 (Norwich), uit in de Championship, de Engelse tweede klasse.

De 40-voudig Zweeds international kwam vorige zomer op het EK in Frankrijk in de groepsfase nog uit tegen de Rode Duivels. Vanop zijn linksachterpositie kon hij de late 0-1 van Radja Nainggolan niet verhinderen.

Olsson is na de Nederlandse buitenspeler Luciano Narsingh de tweede aanwinst van nieuwe coach Paul Clement. Swanse staat momenteel twintigste en laatste in de Premier League, met slechts 15 punten na 21 wedstrijden.