Nederland op de banken voor debuut 17-jarige zoon van Kluivert

De Nederlandse voetbalwereld heeft een nieuwe chouchou: Justin Kluivert, de 17-jarige zoon van voormalig Nederlands international en ex-Barcelona-spits Patrick Kluivert. De jonge winger mocht afgelopen weekend van Ajax-trainer Peter Bosz debuteren tegen PEC Zwolle nadat basisspeler Amin Younes geblesseerd was uitgevallen. Kluivert junior kreeg zo een uur speeltijd en maakte indruk met enkele goede passeerbewegingen en doorsteekpasses in de 1-3 zege. Eén van die passes leidde tot de penaltyovertreding voor het openingsdoelpunt. In Studio Voetbal spreken de kenners al vol lof over hem.

De jonge knaap kwam ook in de aandacht doordat hij meteen bij zijn debuut en bij een 0-0 stand al de penalty wilde opeisen. "Ik moest het aan Lasse (Schöne, nvdr) vragen, maar dat zat er natuurlijk niet in. " Hij had ook al een berichtje van zijn vader gehad, onthulde hij. "Hij zei dat hij gekeken had en dat ik ervan moest genieten, maar dat nu pas alles echt gaat beginnen."

Bekijk hier de beste fases van Kluivert junior bij zijn debuut:

Ajax pikte op hun clubkanaal al in op de media-aandacht om uit te pakken met een filmpje van de jeugdcarrière van hun nieuwe godenkind:

