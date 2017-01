Moeder doet vreemde ontdekking in populair kinderspeelgoed

De Amerikaanse kindertandarts Dana Chianese deed een verschrikkelijke ontdekking in het bijtspeeltje van haar eigen oogappel. Tijdens het schoonmaken van de razend populaire ‘Sophie de Giraf’, rook ze iets vreemds. Ze maakte het accessoire open en trof een beschimmelde binnenkant aan. Dat zegt ze in een reactie aan magazine Good Housekeeping.

“Ik besloot Sophie open te snijden uit nieuwsgierigheid en ontdekte iets vreselijks. Het favoriete kauwspeelgoed van mijn baby heeft een beschimmelde binnenkant”, zegt Dana, die het speeltje tot voor kort zelf aanraadde aan ouders van haar jongste klanten. “Het doet pijn om te weten dat ik mijn kind maanden liet sabbelen aan beschimmeld speelgoed”,voegt ze eraan toe. Ze verzekert dat ze het product heeft schoongemaakt volgens de instructies op de verpakking: met een vochtig doekje.

PLEASE RT: Parents warn others of mold inside popular teething toy Sophie the Giraffe https://t.co/AaR75BqbMf pic.twitter.com/5fy7GcDjIx — WSOCTV (@wsoctv) 16 januari 2017

Intussen hebben sommige andere ouders aan de site van het magazine laten weten dat ook de speelgoedgiraf van hun kinderen vreemd ruikt en effectief beschimmeld is. Ook op webshop Amazon wordt dit onaangename effect besproken in de beoordelingen. “Kwijlt je baby veel? Dan dringt het speeksel in het gaatje in de giraf en zit je na een tijd met een beschimmelde binnenkant. We hadden de onze twee jaar en vanbinnen is ze helemaal zwart”, staat er te lezen.

Lyuba Konopasek, professor kindergeneeskunde verbonden aan het Weill Cornell Medical Center in New York, zegt dat de schimmel in de giraf geen significant risico inhoudt voor de gezondheid van je kind, tenzij het een allergisch is aan schimmels.

Sophie the Giraffe Mold - Mold Inside Sophie the Giraffe Teething Toy https://t.co/OC6Fo4ZRnL — Gilbert Standen (@yoyo_gbiker) 17 januari 2017

Een woordvoerder van ‘Sophie de Giraf’ heeft inmiddels op de heisa gereageerd. “We nemen elke ontvangen klacht zeer serieus. De veiligheid van kinderen en de tevredenheid van hun ouders zijn al 55 jaar onze belangrijkste prioriteit. Daarnaast willen we graag benadrukken dat het belangrijk is om het oppervlak van de rubberen giraf te reinigen met een vochtige doek. Het speelgoed mag niet worden ondergedompeld of afgespoeld. Zo kan je voorkomen dat er water in het gaatje terechtkomt, wat het product mogelijk beschadigt”, klinkt het in een statement. Hoe je kan voorkomen dat er speeksel van je kind doorsijpelt, werd niet meegegeven.