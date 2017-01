Club zet spits bijna op straat, tot ze het tragische verhaal achter zijn ondermaatse prestaties ontdekken

Niemand begreep er iets van. De prestaties van Freddy Mombongo (30) bij Union Sint-Gillis waren plots ondermaats. De club zette hem op de bank en liet weten dat hij beter naar een andere ploeg kon zoeken. Pas vorige week kwam aan het licht wat er aan de hand was. Zijn pasgeboren dochter, die ongeneeslijk ziek was, was overleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Bij Union, een ploeg uit eerste klasse B, is de verslagenheid enorm. Spits Freddy Mombongo had niemand in vertrouwen genomen over de hel waar hij doorging. Acht maanden lang droeg de Congolees zijn leed helemaal alleen.

Hij probeerde zo goed en zo kwaad als mogelijk te voetballen. Maar dat lukte steeds minder goed. De club maakte hem daarom duidelijk dat hij moest uitkijken naar een andere ploeg.

Zieke dochter

Vorige week miste Mombongo - die voordien ook bij onder meer Eupen en Antwerp speelde - een training. Hij had thuis iets te regelen, had hij gezegd. De club wees hem terecht, maar enkele dagen later kwam het echte verhaal aan het licht.

Mombongo was in stilte al acht maanden aan het zorgen voor zijn zieke dochtertje. Het meisje was te vroeg geboren en bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Vorige week overleed ze.

“Niemand wist dit, ook ik niet”, zegt coach Marc Grosjean aan Het Laatste Nieuws. “We trokken te snel conclusies. Nu kunnen we alles beter plaatsen. Mombongo moet niet weg. We laten hem graag de tijd die hij nodig heeft om van deze klap te herstellen.”

De begrafenis vindt woensdag in intieme kring plaats in Keulen, waar Freddy Mombongo woont met zijn familie.