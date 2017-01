Waarom Monopoly weer populair is

Brussel - De Turnhoutse speelkaarten- en bordspelenproducent Cartamundi heeft recordcijfers achter de rug: de omzet in 2016 is met 45 procent gestegen tot 387 miljoen euro. “Bordspellen als Monopoly doen het goed”, stelt CEO Chris Van Doorslaer . “Mensen hebben nood aan digitale detox.”

Twee derden van die groei is extern, voornamelijk als gevolg van de overname in 2015 van de Hasbro-fabrieken in Ierland en de VS. De productie van bekende bordspelen als Monopoly of Risk gebeuren nu door Cartamundi.

Een derde van de groei is dus intern. “Een flinke groei dus”, aldus Van Doorslaer. Klassieke bordspelen als Monopoly kennen een stijgend succes. “Monopoly kende recordcijfers”, illustreert de voormalige manager van het jaar het succes. De oorzaak is volgens hem de noodzaak van veel mensen aan “digitale detox”. “Mensen willen kwaliteitstijd doorbrengen aan een bordspel. Zonder digitale componenten”.

Voor 2017 mikt het bedrijf op verdere omzetgroei, “maar niet met twintig procent”. Die groei kan ook van buitenaf komen. “Externe groei blijft onderdeel van onze strategie”.