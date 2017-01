Birger Verstraete ruilt Kortrijk voor AA Gent: “Wil met Gent de top zes halen”

Birger Verstraete verlaat KV Kortrijk en heeft een contract voor 3,5 seizoenen ondertekend bij AA Gent. Dat hebben de Buffalo’s dinsdag laten weten op de clubwebsite.

De 22-jarige middenvelder ruilde op zijn vijftiende Oostende voor Club Brugge en maakte daar in 2012 zijn debuut in het eerste elftal. Er volgde in het seizoen 2014-2015 een uitleenbeurt aan Moeskroen, in 2015 verkaste hij naar Kortrijk. “Met zijn grinta en nooit aflatend doorzettingsvermogen speelde de jonge centrale middenvelder zich al snel in de harten van de Kortrijk-supporters. Verstraete maakt sinds dit seizoen ook deel uit van de Belgische U21, waarvoor hij al drie keer in actie kwam”, aldus Gent.

“Wil met KAA Gent de top zes halen”

“Het is bijzonder leuk om voor een grote club als KAA Gent te tekenen”, klinkt het bij Verstraete. “Het heeft wat langer aangesleept dan gedacht, maar nu voel ik me heel tevreden. Ik zie dit als een zeer belangrijke stap in mijn nog jonge carrière. Ik ben een speler die er altijd 100% voor gaat, een echte ‘aanjager’ dus, en ik wil er nu aan meewerken om met KAA Gent de top zes te halen. Mijn periode bij Moeskroen heeft me trouwens mentaal veel sterker gemaakt. Mijn favoriete positie is in principe op de 6 op de 8, maar ik heb ook al op de 10 en zelfs op de linksachter gespeeld.”

Verwacht wordt dat - nu de transfer van Verstraete rond is - Hannes Van der Bruggen de omgekeerde beweging gaat maken. Eerder strikten de Buffalo’s deze wintermercato al doelman Lovre Kalinic, winger Samuel Kalu en aanvaller Darko Bjedov en grepen ze erg verrassend naast Adrien Trebel. Die verkaste naar Anderlecht.