Dit zijn de meest (on)welriekende fabrieken volgens onze lezers

Naar aanleiding van de sluiting van Douwe Egberts in Grimbergen, vroegen we onze lezers om ook andere plaatsen in te sturen waar een sterke geur hangt dankzij een fabriek in de buurt. Ken je nog een andere fabriek die ook op deze kaart thuishoort, maar ons nog niet gemeld is? Laat het dan zeker weten.

De fabriek van Douwe Egberts was alombekend dankzij de sterke koffiegeur die ze over de Brusselse ring verspreidde. Wie er ’s ochtends voorbijreed, werd gegarandeerd wakker met de geur van vers gebrande koffie. Er zijn echter wel meer fabrieken die hun geur aan de wijde omgeving opdringen, en niet allemaal even positief.

Ontbreekt er nog een fabriek op deze kaart? Laat het ons dan zeker weten en vergeet niet de naam en plaats van de fabriek en een omschrijving van de geur mee te sturen.

(Rood: zeer onwelriekend, oranje: voor discussie vatbaar, groen: welriekend, blauw: geen waardeoordeel)