Olivia Newton John over borstkanker: “Ik ben dankbaar voor de ervaring”

Olivia Newton John, de zangeres en actrice die wereldberoemd werd dankzij de musical Grease, heeft in een interview met Radio Times gezegd dat ze dankbaar is voor het feit dat ze kanker kreeg.

“Ik ben dankbaar voor de ervaring”, vertelde de intussen 68-jarige zangeres. “want als ik dit niet zou hebben meegemaakt, zou ik veel dingen niet hebben gedaan. Het heeft me geleerd mededogen te hebben met anderen die door een zware periode gaan”

De zangeres kreeg in 1992 de diagnose van borstkanker en moest een van haar borsten laten amputeren. “Op een nacht, niet lang nadat ik te horen had gekregen dat mijn borst geamputeerd moest worden, kon ik niet slapen. Ik was ervan overtuigd dat de kanker zich verspreid had over mijn hele lichaam. Ik was doodsbang.”

De zangeres vertelt hoe ze wekenlang verward en onzeker was over haar lot, maar dat ze begon terug te vechten toen ze eenmaal gekalmeerd was. “Diep vanbinnen was er al die tijd een klein beetje hoop. Een klein stemmetje dat tegen mij zei: “Je doet het goed en je zal het wel redden. Dat heeft me erdoorheen geholpen.”