Deze groenten zijn moeilijk te vinden door koude en regen

Het slechte weer in Zuid-Europa heeft zijn tol geëist in de versafdelingen van onze supermarkten. Dat blijkt uit een rondvraag. Zo telt Delhaize momenteel tekorten bij bepaalde verse slasoorten en courgettes. “Tomaten beginnen ook al te komen”, luidt het. Bij Carrefour is al zeker de komende twee weken geen verse spinazie te vinden.

In deze tijd van het jaar rekenen de supermarkten voor heel wat groenten vooral op import uit Zuid-Europa. Maar die toevoer slaat tegen. In delen van Spanje is een stuk van de oogst weggespoeld door zware regenval. Zuid-Italië kreeg uitzonderlijk af te rekenen met sneeuwval op de velden vol sla, aubergines en courgettes.

“Helaas zien we daar de gevolgen van in onze winkels”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Bepaalde bladgroenten, zoals spinazie, sla en courgettes zijn momenteel schaars of zelfs niet aanwezig in de winkels. Ook de hoeveelheid tomaten begint af te nemen. Van sommige producten krijgen we dan wel volumes aangeboden, maar is de kwaliteit gewoon ondermaats. We willen onze klanten niets aanbieden dat we zelf niet op ons bord wensen. Bovendien zijn de groenten ook wat duurder, aangezien het aanbod eerder aan de krappe kant is.” Sommige importeurs spreken van een prijsstijging op de markt met gemakkelijk 20 procent.

Ook bij Carrefour ontsnappen ze niet aan de gevolgen van een slechte oogst in Spanje. “De komende twee weken vind je bij ons spijtig genoeg geen verse bladspinazie ”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. “ De kwaliteit is niet goed genoeg. Het is wachten op nieuwe oogst, al dan niet uit andere bestemmingen. De klanten zullen tot dan noodgedwongen hun gading in het vriesvak moeten vinden.”

Bij Carrefour en Delhaize proberen ze hun klanten de komende dagen ook meer naar échte seizoensgroenten te leiden. “Zoals bloemkool, spruiten en wortelen. Minstens even lekker”, klinkt het.