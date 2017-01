Vrachtwagen rijdt atletiekpiste aan flarden

Dendermonde - De atletiekpiste aan het sportcentrum in de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis bij Dendermonde is herschapen in een grote modderpoel. Bij de afbraak van de rugbykantine naast de piste reed een vrachtwagen zich vast op het loopparcours.

De aanblik van de looppiste, in gemalen baksteen, bezorgt menig atleet van AC Denderland tranen in de ogen. Een aannemer kwam de voorlopige kantine van Dendermonde Rugby, die opgebouwd was uit containerunits, weghalen maar een vrachtwagen reed zich daarbij vast op de looppiste. “De piste is helemaal kapot”, zegt Marjan Anseeuw, secretaris van AC Denderland. “De rugbyclub treft geen schuld, wel de aannemer die zonder nadenken met zijn vrachtwagen op onze piste is gereden. Het was al een aftandse piste, die dringend aan vernieuwing toe was maar nu is ze compleet vernield. We vragen niet dat de stad een tartanpiste aanlegt zoals dat in Lokeren, Zele en Lebbeke het geval is, maar we willen wel iets dat beloopbaar is.”

De atleten en start-to-runners van AC Denderland lopen nu op het gras naast de piste. “Maar dat is ook niet altijd een oplossing. Vorige donderdag met het slechte weer stond het veld bijvoorbeeld onder water.”