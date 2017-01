Een van de rijkste Belgen overleden

Leuven - Burggraaf André de Spoelberch is afgelopen woensdag op 91-jarige leeftijd in Brussel overleden. Dat meldt brouwer AB InBev in een overlijdensbericht. De familie de Spoelberch is een belangrijke Belgische aandeelhouder van AB InBev en staat op nummer 20 van de rijkste Belgen.

De familie de Spoelberch is sinds het einde van de 19de eeuw actief in de brouwerij Stella Artois, die in 1988 fuseerde met Piedboeuf uit Jupille tot Interbrew, waaruit later AB InBev zou ontstaan. “André de Spoelberch zetelde tot 1990 in de raad van bestuur van Interbrew. Na zijn ontslag als bestuurder bleef hij als belangrijk aandeelhouder de gang van zaken in de brouwerij op de voet volgen”, aldus woordvoerster Kathleen Van Boxelaer van AB InBev Belgium.

Het is onduidelijk hoe groot precies het aandeel is dat de familie de Spoelberch momenteel bezit in AB InBev. Verwijzend naar informatie op de website van AB InBev stelt Van Boxelaer dat de Belgische aandeelhoudersfamilies zoals de Spoelberch zich verenigd hebben in Stichting AK Netherlands. Deze stichting bezit 34,29 procent van de aandelen.

De overleden burggraaf gold als belangrijkste vertegenwoordiger van de familie de Spoelberch, die in de lijst van rijkste Belgen op de twintigste plaats prijkt met een geschat vermogen van ongeveer 1 miljard euro.

De uitvaartplechtigheid wordt vrijdag gehouden in de Onze Lieve Vrouw ter Kamerenkerk in Elsene.