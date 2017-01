Zweeds talent op weg naar AA Gent

AA Gent is bijzonder actief op de transfermarkt. Nadat het vanmiddag de deal Verstraete-Van der Bruggen afrondde, blijken de Buffalo’s nu ook een Zweedse defensieve middenvelder in het vizier te hebben. Tesfaldet Tekie, een 19-jarige talentvolle belofte van IFK Norrköping, zou onderweg zijn naar Gent om er zijn medische testen af te leggen in afwachting van een akkoord tussen alle partijen. Tekie werd de voorbije maanden ook door PSV gevolgd maar concreet werd de interesse in Eindhoven nooit.

Als 9-jarige verhuisde Tekie vanuit Eritrea naar Zweden waar hij op zeer jonge leeftijd al met Norrköping Zweeds kampioen werd in 2015. Eerder dit seizoen plukte Gent bij Norrköping ook al aanvaller Emir Kujovic weg maar die kon zich onder Hein Vanhaezebrouck nooit doorzetten en lijkt alweer onderweg naar de uitgang.

In Zweden luidt het dat Tekie vandaag ontbrak op training en zijn loopbaan zou voortzetten in de Ghelamco Arena waar hij op termijn in de voetsporen van levende legende Sven Kums moet treden. Dit dossier wordt door dezelfde tussenpersonen behandeld die vorige zomer Jacob Rinne vanuit Örebro naar Gent bracht. Met deze deal zou een transfersom van ongeveer 1,6 miljoen euro gemoeid zijn.