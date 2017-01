Topless vrouw neemt wraak op Trump en grijpt hem bij de ballen.

Een topless activiste verstoorde dinsdag de feestelijke onthulling van een wassen beeld van Donald Trump dat in het wasselbeeldenmuseum van Madrid staat. De vrouw bestormde het podium met ontblote borsten en scandeerde “grijp het patriarchaat bij de ballen” om wraak te nemen voor de seksistische uitspraken van Trump.

Drie dagen voor de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten werd in het wassenbeeldenmuseum van Madrid de wassen gelijkenis van Trump voorgesteld aan het publiek. Artiesten werkten drie dagen aan het beeld en besteedden veel aandacht om het typische uiterlijk van Donald Trump tot in de puntjes af te werken.

De onthullingsceremonie werd echter verstoord door een activiste die deel uitmaakt van de feministische groep Femen, die topless het podium bestormde en het wassen beeld bij de ballen greep. De activiste wilde met haar actie wraak nemen voor de ‘Grab ‘em by the pussy’-video, waarin Trump zegt dat je als ster alles kunt doen met vrouwen wat je maar wilt, zoals ze “bij het kruis vastgrijpen”.

De beveiligingsagenten van het museum probeerden de halfnaakte vrouw te bedekken met een jasje en hadden de grootste moeite om de dame buiten te gooien. Een woordvoerder van het museum betreurde de actie en verklaarde dat hij niet geïnteresseerd is in dergelijke publiciteit. “De enige publiciteit die me interesseert is dat we het eerste wassenbeeldenmuseum zijn met een beeld van de nieuwe Amerikaanse president en dat bezoekers vinden dat het goed is gemaakt.”