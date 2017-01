Baby op nippertje gered van overdosis, drugskoppel riskeert meer dan 4 jaar cel

De Panne - Het Openbaar Ministerie vraagt vier jaar en zes maanden celstraf voor een drugskoppel wiens kindje op het nippertje van de dood gered kon worden.

Op 22 juli belde Farid D. (37) de hulpdiensten dat zijn kindje geen hartslag meer had en geen teken van leven meer gaf. De mugartsen konden de baby van amper zes weken reanimeren en nu gaat het weer goed met het kindje. De moeder, Dolores M. (29) en de vermoedelijke vader, Farid D., verdwenen in de gevangenis. Zij stonden dinsdag voor de rechter op beschuldiging van onopzettelijke slagen en verwondingen, het bezit en gebruik van drugs, met als verzwarende omstandigheid dat dit in bijzijn van een minderjarige gebeurde. In het ziekenhuis stelden de dokters vast dat de baby zogenaamde pinpoint pupillen had, opengesperde pupillen die wijzen op gebruik of ontwenning van drugs. Ook bloed en slijm in haar keel wezen daarop. De avond voordien had er nog een feestje plaats in het appartement van de beklaagden in De Panne, waar er verschillende soorten hard drugs zoals cocaïne, heroïne en amfetamines gebruikt werden.