Anorexia niet alleen meer voor jonge meisjes

Uitgemergelde tienermeisjes. Dat is waarschijnlijk waar u aan denkt als het over eetstoornissen gaat. Maar de ziekte krijgt ook steeds meer vrouwen van middelbare leeftijd in zijn greep, blijkt uit een nieuwe studie. “Wij hebben meer en meer patiënten van veertig- en vijftigplus”, zeggen therapeuten Myriam Vervaet (UZ Gent) en Johan Vanderlinden (KU Leuven).