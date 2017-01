Waarom de verhuis van Obama en Trump eigenlijk een race tegen de klok is

De laatste verhuisdozen van de familie Obama mogen stilaan ingepakt zijn, want op vrijdag 20 januari neemt de familie Trump officieel zijn intrek in het Witte Huis. Maar hoe verloopt zo’n verhuis eigenlijk? Eén ding is alvast zeker: het is een race tegen de klok.

1. De verkozen president moet zelf zijn spullen naar het Witte Huis krijgen

Donald Trump krijgt geen voorkeursbehandeling. Net als elke gewone burger moet de man zelf zijn verhuis betalen en in goede banen leiden (al heeft hij daar wellicht genoeg personeel voor). Maar van zodra zijn spullen op de drempel van het Capitool staan, is het de overheid die zich verder ontfermt over de verhuis.

2. Alle spullen van de nieuwe president moeten een week op voorhand klaarstaan in een loods

De spullen die Trump gaat verhuizen, moeten eerst een week op voorhand afgeleverd worden in een magazijn. Daar staan ook andere spullen die toebehoren aan het Witte Huis: kerstversiering, antieke spullen, kunststukken, enzovoort. Tijdens die verhuis naar het magazijn, wordt het transportkonvooi beschermd door veiligheidsdiensten. Maar uiteraard gaan ook die kosten van Trump zijn betaalkaart.

3. De verhuizers hebben slechts zes uur om de hele verhuis te regelen

Zes uur. Zo veel tijd zit er tussen het vertrek van Obama naar de eedaflegging en de terugkomst van Trump na zijn inauguratie-etentje. Tijdens die tijdsspanne moeten verhuizers en klusjesmannen het Witte Huis gebruiksklaar maken voor de nieuwe president. Dat wil zeggen: de spullen van Obama buiten en boedel van Trump naar binnen. Waar nodig worden nog vaste meubels verplaatst en schilderwerken uitgevoerd.

4. Verhuisfima’s zijn niet toegelaten op het terrein van het Witte Huis

Omwille van veiligheidsmaatregelen wordt er op het terrein van het Witte Huis geen enkele externe partij toegelaten. Het zijn dus de werknemers van het Witte Huis die de vrachtwagens moeten verplaatsen, de spullen in - en uitladen, enzovoort. “Het is precies een ballet met een perfect uitgevoerde choreografie”, klinkt het bij een betrokkene aan de nieuwszender ABC News.

Foto: AP

5. De bezittingen van de aftredende president worden onmiddellijk naar de luchthaven gereden

Daar worden de goederen opgeladen op een cargovliegtuig, die de spullen naar het nieuwe verblijf van de aftredende president brengt. Een overbodige stap voor de familie Obama. Zij wonen namelijk op enkele tientallen kilometers van het Witte Huis.

6. De nieuwe president kan het beroemde Oval Office naar eigen smaak opnieuw inrichten

Van schilderijen tot meubels, van boeken tot tapijten: werkelijk alles in de Oval Office - het officiële kantoor van Trump - kan aangepast worden naar de smaak van de president die er vele zal doorbrengen. Bovendien worden er vaak kunstwerken geleend van musea, om daarmee het bureau te decoreren.

7. De fotogalerij aan de buitenkant van de vergaderzaal wordt volledig vernieuwd

Aan de buitenkant van de grote vergaderzaal van het Witte Huis hangt een fotogalerij. Daar hangen doorgaans foto’s van de president in actie en van wat hij heeft verwezenlijkt. Maar van zodra een president vertrekt uit het Witte Huis, wordt de galerij volledig veranderd. Zoals de traditie het wil, is de eerste nieuwe foto die van de president tijdens zijn eedaflegging.