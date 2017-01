CLUBNIEUWS. KV Kortrijk en Lokeren verliezen verdediger, Anderlecht twijfelt over keeper

Anderlecht zoekt nog steeds naar een keeper, want Casteels mag niet weg bij Wolfsburg. KV Kortrijk verliest alweer een verdediger. De spelers van Westerlo trainden zonder Mathijssen en zonder nieuwelingen. Het clubnieuws van de dag.

Casteels mag niet naar Anderlecht, kiest Weiler voor Boeckx?

Koen Casteels toonde zich bereid om te komen voor zes maanden, maar Wolfsburg stelde nog eens dat hij niet weg mag en zijn management lijkt zich daar ook bij neer te leggen. Het zou een wonder zijn als die situatie in januari nog verandert.

Ondertussen worden heel wat keepers aangeboden. Zo werd via Mogi Bayat de Italiaan Salvatore Sirigu (30) voorgesteld. De ex-keeper van PSG wordt momenteel uitgeleend aan Sevilla, maar speelt daar niet. Anderlecht onderzocht de piste, maar achtte die al snel weinig realistisch. Ten eerste was Weiler geen grote voorstander, Sigiru zelf mikt op een hogere competitie (Napels?). Ook een deal sluiten met PSG voor een half jaar is quasi onbetaalbaar. Net zoals bij Mat Ryan (Valencia) lijkt het dus een njet te worden.

Andere namen die circuleren zijn Silviu Lung Jr. (27) van het Roemeense Astra Giurgiu en nog steeds de Tsjech Tomas Koubek van Sparta Praag. Zo’n kerel als Lung Jr. is niet zo duur. De drievoudige Roemeense international werd eerder gelinkt aan Club Brugge, maar hij moet wel een meerjarig contract krijgen.

Vraag blijft wat je dan doet met Roef? In afwachting van een besluit heeft hij de knop omgedraaid en traint hij na zijn bankverwijzing weer scherper dan ooit. Coach Weiler blijft voorlopig rustig. Als het moet, wil hij zelfs het seizoen uitdoen met Frank Boeckx, maar het bestuur denkt daar nog anders over.

Métanire alweer weg bij KV Kortrijk

Romain Métanire staat op het punt om KV Kortrijk al na een half seizoen te verlaten. De rechtsachter zou naar Reims trekken, een ploeg uit de Franse Ligue 2. Métanire kampt met aanpassingsproblemen en voelt zich niet langer goed in Kortrijk. KVK wil niet moeilijk doen en staat een overgang niet in de weg. Métanire kwam afgelopen zomer over van het Franse FC Metz en speelde in totaal 21 wedstrijden voor de Kerels. Hij startte degelijk, maar de laatste twee maanden kende hij een terugval. Kortrijk hoopt nog een mooi bedrag te recupereren voor de Fransman. Met tester Marco Weymans heeft het mogelijk ook al een vervanger.

Westerlo traint zonder aanwinsten en zonder coach Mathijssen

De spelers van Westerlo hebben gisteren voor het eerst na de stage in Spanje opnieuw getraind op Belgische bodem. De fans kregen geen nieuwe gezichten te zien. Carlos Strandberg wordt nu officieel gehuurd van Club Brugge. Hij keerde terug naar Zweden om administratieve zaken in orde te brengen. Ook met tester Marko Nikolic wordt nog gepraat. De trainingen werden afgewerkt zonder Jacky Mathijssen, die ziek naar huis terugkeerde. Assistenten Vedran Pelic en Eric Reenaers namen de leiding over.

Ingason (Lokeren) op weg naar Granada

Lokeren-verdediger Sverrir Ingason staat op het punt de Waaslanders te verlaten. De IJslandse verdediger legde gisteren al medische tests af bij de Spaanse eersteklasser Granada. De transfer is op enkele details na rond. Ingason zou een contract voor 3,5 seizoenen tekenen en zou Lokeren 1,8 miljoen moeten opbrengen.